Гамбургский порт-оператор HHLA резко увеличивает прибыль

После вялого первого квартала логистический гигант HHLA сообщает о существенном прибыли. Несмотря на обходы вокруг Суэцкого канала, бизнес контейнеров процветает. Однако амбициозные цели на 2025 год, скорее всего, не будут достигнуты, и вход MSC все еще не финализирован.

В преддверии входа швейцарского судоходного гиганта MSC в HHLA, гамбургская компания по логистике существенно увеличила свою выручку и прибыль. HHLA объявила, что ее дочерняя компания, HHLA Hafenlogistik, показала рост операционной прибыли (EBIT) на 72% до €38 млн во втором квартале, а выручка выросла почти на 10% до €387,5 млн.

Бизнес контейнеров показал рост. Несмотря на необходимые корректировки из-за нарушений в цепочках поставок, CEO HHLA Ангела Тицрат подчеркнула, что компании удалось увеличить объемы грузов между Гамбургом и другими европейскими портами благодаря обходам вокруг Суэцкого канала. Ведущий оператор терминалов в крупнейшем немецком порту также воспользовался более длительным пребыванием контейнеров, что увеличило доходы от хранения.

Однако терминал в Таллине снова сиял, в то время как Триест почувствовал влияние кризиса в Красном море. В терминале HHLA в Одессе операции над Черным морем оставались приостановленными из-за указаний регулирующих органов.

HHLA сохранила свой прогноз годовой операционной прибыли (EBIT) в размере €70-100 млн для дочерней компании Hafenlogistik и €85-115 млн для сегмента недвижимости. Однако цель компании достичь €400 млн EBIT для всей группы к 2025 году теперь кажется неосуществимой из-за продолжающихся конфликтов, таких как война в Украине, и изменений на рынке. HHLA теперь ожидает достичь этой цели к 2027 году самое позднее.

К тому времени, если планы гамбургского красно-зеленого правительства пройдут, как запланировано, HHLA, скорее всего, будет иметь крупнейшую в мире судоходную компанию MSC в качестве второго основного акционера наряду с гамбургским городом. Сделка, вызвавшая споры в Гамбурге, где находится крупнейшая в Германии компания по контейнерным перевозкам Hapag-Lloyd, подверглась критике не только по экономическим причинам, но и из-за сильной связи города с портом. Прошли несколько забастовок рабочих.

Перед тем, как вход MSC может быть финализирован, он должен быть одобрен Гамбургским парламентом и Еврокомиссией. Если оба дадут зеленый свет, сделка должна быть завершена в этом году. Однако были задержки, так как Парламент не предоставил полного одобрения, как ожидалось в начале июля. Вопрос будет рассмотрен на первой парламентской сессии после летнего перерыва 4 сентября после инициативы оппозиции.

Ожидаемое партнерство HHLA с MSC уже положительно повлияло на финансовые показатели компании, как показывает существенный рост операционной прибыли и выручки ее дочерней компании. В контексте предстоящего рассмотрения сделки Еврокомиссией возникли некоторые трудности, связанные с трудом, с несколькими забастовками рабочих.

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