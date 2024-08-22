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Гамбургская площадь станет свидетельством о началах Гамбурга

Происхождение Гамбурга можно проследить до Хаммабурга. Этот факт, подтверждённый археологическими находками, недавно был неопровержимо установлен. В настоящее время начало города очевидно в названиях улиц с этим названием.

 and  Melissa Williams
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Название Хансеплац призвано пробудить интерес к некогда процветающим, ныне спрятанным истокам...
Название Хансеплац призвано пробудить интерес к некогда процветающим, ныне спрятанным истокам Гамбурга

- Гамбургская площадь станет свидетельством о началах Гамбурга

Городской центр Гамбурга теперь может похвастаться площадью Хаммабург. Ранее это центральное зеленое пространство неофициально называлось Домплац. Это свежее название чествует место рождения Ганзейского города, датируемое 8-м веком, как открыл ландшафтный археолог Райнер-Мариа Weiß. В те времена на водно-болотном полуострове, где река Альстер встречается с Эльбой, появилось крошечное поселение с крепостью. Существование этой древней крепости было предметом споров до примерно десяти лет назад, когда были найдены неопровержимые доказательства ее существования именно в этом месте. Культурный сенатор Карстен Бросда (СДПГ) отпраздновал это событие, сказав: "Вот где родился Гамбург".

Хаммабург служил защитой для епископа Ансгара, который построил скромную деревянную церковь для христианской миссии среди викингов и славян в 834 году, как объяснил Weiß. Однако поселение было разрушено викингами в 845 году. Гамбург снова встал на ноги в другом месте к началу 11-го века. На месте Хаммабурга, который был стерт в начале 19-го века, было построено средневековое кафедральное собор. Weiß уверенно заявляет, что эти новые названия не сотрут кафедральный собор из нашей коллективной памяти. Улица Домштрассе и официальная площадь Домплац все еще существуют, а также новый Мариендом, гордо стоящий в районе Санкт-Георг, который был построен в конце 19-го века.

"Призрачное место"

Как сказал Weiß, "Я верю, что Гамбург - единственный европейский город, чьи корни не были построены на том, что сам город дал жизнь". В течение тысячи лет Хаммабург был чем-то вроде призрачного места. finally, более чем через тысячу лет после своего падения, Хаммабург получил свое оригинальное название обратно в своем историческом сердце в центре Гамбурга.

Хаммабург, древняя крепость, которая когда-то стояла на слиянии реки Альстер и Эльбы, находилась в призрачном месте в течение более чем тысячи лет. Теперь историческое сердце Гамбурга гордо носит название Хаммабург-Плац, чествуя корни города.

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