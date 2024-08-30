Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОбразование

Гамбург занимает третье место по уровню образования.

Какая из 16 образовательных систем Германии демонстрирует самое значительное образовательное-экономическое успех? Гамбург удостоился легкого повышения.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Гамбург занимает третье место в этом рейтинге.
Гамбург занимает третье место в этом рейтинге.

- Гамбург занимает третье место по уровню образования.

Согласно последнему экономическому анализу, Гамбург поднялся на 3-е место в рейтинге систем образования среди федеральных земель. В прошлом году система образования этого города-государства занимала 4-е место в годовом сравнении, проведенном инициативой "Новая социальная рыночная экономика", поддерживаемой работодателями.

В "Мониторе образования INSM" Саксония вновь заняла первое место как академический лидер. Бавария заняла второе место, а Бремен, как и в прошлом году, оказался на последнем месте. Бранденбург следует сразу за ним, за ним идет Северный Рейн-Вестфалия.

Это сравнительное исследование оценивает системы образования федеральных земель по 98 показателям и оценивает их с точки зрения образовательной экономики. Гамбург занимает первое место по международной интеграции.

Исследование изучает, как системы образования земель борются с образовательной бедностью, способствуют процветанию, поддерживают квалифицированную рабочую силу и стимулируют рост. Оно также сравнивает проницаемость соответствующих систем образования и степень предоставления равных образовательных возможностей.

Исследование фокусируется на факторах, таких как расходы на образование на ученика по отношению к общим расходам на душу населения, а также анализирует инвестиции в школы и университеты, ключ ухода в образовательных учреждениях или размеры классов.

В сравнении с предыдущим годом Берлин продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с предпоследнего места на 12-е. В долгосрочном наблюдении за последние 10 лет Саарland и Гамбург показали наибольший прогресс. Это 21-е издание Монитора образования. Подробные результаты для каждой федеральной земли, а также дополнительная информация будут представлены в следующую среду.

В контексте данного текста, вот два предложения, в которых используется слово "образование": Гамбург преуспевает в международной интеграции в своей системе образования, демонстрируя сильное обязательство перед глобальными образовательными стандартами. Исследование в Мониторе образования оценивает различные аспекты образования, в том числе борьбу с образовательной бедностью и поддержку квалифицированной рабочей силы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Федеральные земли Германии

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".
Федеральные земли Германии

Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".

FC Хайденхайм организует заметный поединок. На этапе группового турнира Лиги конференций они встретятся с престижной лондонской командой, а также примут у себя швейцарские и словенские коллективы.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Арне Hommes перешёл в «Вердер» из Галатасарай после шести месяцев.
Федеральные земли Германии

Вердер Бремен намерен приобрести левого защитника Кона из Галатасарая

- Вердер Бремен намерен приобрести левого защитника Кона из Галатасарая Вердер Бремен подписал идеальное усиление для своей позиции на фланге прямо перед закрытием трансферного окна. Немецкий клуб Бундеслиги арендовал левого защитника Деррика Кёна из турецкого чемпиона "Галатасарай", согласовав однолетний контракт. 25-летний Кён присоединился к "Галатасараю" в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Бохум ожидает первую победу в сезоне после возвращения Стогера.
Федеральные земли Германии

Бохум ожидает первую победу в сезоне после возвращения Стогера.

Несмотря наिषदү поражение в первом матче в Лейпциге, «Бохум» сохраняет оптимизм в отношении лучшего результата против «Мönchengladbach». В этом сюжете может сыграть свою роль бывший игрок Бохума, который может сорвать их планы.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Ожидается существенный рост AfD на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, согласно опросам.
Политика

Заключительный этап политических соревнований в Тюрингии и Саксонии

В воскресенье состоятся выборы в Тюрингии и Саксонии, что положит конец избирательной кампании. Недавние опросы показали минимальные колебания намерений голосовать - несмотря на инцидент в Золингене.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
"Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"
Культура

"Shirin David's 'Belly Legs Po' снова возглавляет чарты" или "Shirin David's 'Belly Legs Po' восстанавливает лидирующие позиции"

Ширин Дэвид занимает posição summer anthem в 2024 году и удерживает это положение в течение пяти недель подряд, что позволяет ей войти в число ведущих женских исполнителей в чартах.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Федеральные земли Германии

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".
Федеральные земли Германии

Ожидая сложной встречи в лиге конференции, Хайденхайм готовится встретиться с "Челси".

FC Хайденхайм организует заметный поединок. На этапе группового турнира Лиги конференций они встретятся с престижной лондонской командой, а также примут у себя швейцарские и словенские коллективы.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно