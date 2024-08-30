- Гамбург занимает третье место по уровню образования.

Согласно последнему экономическому анализу, Гамбург поднялся на 3-е место в рейтинге систем образования среди федеральных земель. В прошлом году система образования этого города-государства занимала 4-е место в годовом сравнении, проведенном инициативой "Новая социальная рыночная экономика", поддерживаемой работодателями.

В "Мониторе образования INSM" Саксония вновь заняла первое место как академический лидер. Бавария заняла второе место, а Бремен, как и в прошлом году, оказался на последнем месте. Бранденбург следует сразу за ним, за ним идет Северный Рейн-Вестфалия.

Это сравнительное исследование оценивает системы образования федеральных земель по 98 показателям и оценивает их с точки зрения образовательной экономики. Гамбург занимает первое место по международной интеграции.

Исследование изучает, как системы образования земель борются с образовательной бедностью, способствуют процветанию, поддерживают квалифицированную рабочую силу и стимулируют рост. Оно также сравнивает проницаемость соответствующих систем образования и степень предоставления равных образовательных возможностей.

Исследование фокусируется на факторах, таких как расходы на образование на ученика по отношению к общим расходам на душу населения, а также анализирует инвестиции в школы и университеты, ключ ухода в образовательных учреждениях или размеры классов.

В сравнении с предыдущим годом Берлин продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с предпоследнего места на 12-е. В долгосрочном наблюдении за последние 10 лет Саарland и Гамбург показали наибольший прогресс. Это 21-е издание Монитора образования. Подробные результаты для каждой федеральной земли, а также дополнительная информация будут представлены в следующую среду.

В контексте данного текста, вот два предложения, в которых используется слово "образование": Гамбург преуспевает в международной интеграции в своей системе образования, демонстрируя сильное обязательство перед глобальными образовательными стандартами. Исследование в Мониторе образования оценивает различные аспекты образования, в том числе борьбу с образовательной бедностью и поддержку квалифицированной рабочей силы.

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