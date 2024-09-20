Гамбург в настоящее время изучает участие клубов в покрытии расходов полиции.

Гамбург планирует возложить расходы на присутствие полиции на матчах на футбольные клубы. План был одобрен Гамбургским парламентом с поддержкой красно-зеленой коалиции. Это изменение затронет tanto Бундеслигу, как и второй дивизион, в том числе команду FC St. Pauli и Hamburger SV. В настоящее время эти затраты покрываются из общественных фондов.

По решению, красно-зеленая администрация, в зависимости от решения Федерального конституционного суда по Бременскому постановлению о сборе платы за "прибыльные мероприятия", будет добиваться проведения общенационального или межгосударственного расследования с целью создания общего фонда для покрытия расходов на полицию на футбольных матчах.

Бремен выставляет счета клубу Вердер Бремен

В Бремене команда Бундеслиги Вердер Бремен уже получила счета за дополнительные расходы на полицию во время матчей повышенного риска. ДФЛ в настоящее время оспаривает это в Конституционном суде. Если правила Бремена останутся в силе, может быть создан общий фонд для покрытия расходов на полицию. Гамбургский сенат планирует обсудить дальнейшие меры безопасности с Гамбургскими футбольными клубами, ДФЛ, ДФБ, Центральным информационным отделом спортивных развертываний и Федеральной полицией, как того пожелал парламент.

Эксперт по внутренней политике SPD Сорен Шумахер заявил, что вокруг футбола происходят вещи, которые иначе не были бы терпимы, такие как оскорбления, расизм или сексуальное насилие. Хотя есть достойная превентивная работа, он сказал, что этого недостаточно. Некоторые игры в Гамбурге требуют защиты почти от 2000 полицейских. Шумахер отметил, что для развертывания полиции в первой и второй Бундеслиге потребовалось в общей сложности 1,6 миллиона рабочих часов, что эквивалентно полной занятости 1238 полицейских.

Гамбургский сенат может провести переговоры с местными футбольными клубами и соответствующими органами о создании общего фонда для покрытия расходов на полицию, подобного тому, что существует в Бремене. Если правила Бремена останутся в силе, это может стать прецедентом для Гамбурга.

В свете растущих расходов на безопасность и проблем, связанных с футбольными матчами, полиция, несомненно, сыграет важную роль в реализации и соблюдении любых изменений.

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