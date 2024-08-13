- Гамбург в холле, только на задних сиденьях.

Гамбург занял лишь 12-е место из 16 в Рейтинге Лобби 2024, составленном Transparency International Germany. Рейтинг оценивает наличие и форму регистра лобби, следа законодательства, периода охлаждения для членов правительства и раскрытия вторичной деятельности. По сравнению с 2022 годом Гамбург улучшил свою позицию на одно место и на три процентных пункта, но все еще не набрал более 20% возможных критериев прозрачности.

Согласно информации, лучшим средиземных земель стал Тюрингия с 69%, за ним следуют Бавария и Баден-Вюртемберг с 54% и 53% соответственно. Transparency International Germany оценила Рейнланд-Пфальц, Нижнюю Саксонию, Саксонию-Анхальт и вечного аутсайдера Бремен хуже, чем Гамбург.

По мнению неправительственной организации, федеральное правительство выполняет лучше, чем все земли, с 71% благодаря относительно хорошим правилам лобби и прозрачности.

Гамбург действительно улучшил свои поведенческие правила на 12 пунктов до 44%, но все еще не имеет ни регистра лобби, ни следа законодательства, что оставляет его в нижней части рейтинга.

След законодательства представляет собой подробный и хронологический рекорд развития законодательной инициативы, включая идентификацию лиц, вовлеченных в процесс, и их вклады.

"Кажется, многие принимающие решения все еще не имеют достаточной политической воли для современных правил чистой политики, несмотря на снижение доверия к демократическим институтам", - сказал Норман Лёкель, со-глава рабочей группы по политике Transparency Germany.

Это видно из того факта, что 13 из 16 федеральных земель не соответствуют даже половине критериев Рейтинга Лобби. "Многие федеральные земли таким образом предлагают недостаточную прослеживаемость политических решений для граждан и слишком много возможностей для потенциального незаконного влияния лобби".

Для улучшения своей прозрачности лобби Гамбургу необходимо создать регистр лобби и след законодательства, которые в настоящее время отсутствуют, как указано Transparency International Germany. Со-глава организации Норман Лёкель подчеркивает, что многие принимающие решения не имеют политической воли для современных правил, что приводит к тому, что 13 земель не соответствуют половине критериев Рейтинга Лобби.

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