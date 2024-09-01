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Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
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- Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Баскетбольная команда Альба Берлин терпит первое поражение в сезонеКоманда Берлина потерпела неожиданное поражение в первом матче сезона, уступив своим соперникам по лиге, Veolia Towers Hamburg, со счётом 81:74 (44:38). Маттео Спагноло возглавил результативность Берлина с 14 очками, а Йонас Маттиссек следовал близко с 13 очками.

Зига Самар, выбывший из-за стойкой травмы, не смог принять участие, как и Мэтт Томас и Мартин Херманссон. Возвращение итальянцев Спагноло и Габриэле Продица, травмированных в конце предыдущего сезона, и дебюты Тревиона Уильямса (из ratiopharm Ульм) и Уилла МакДауэлл-Уайта (Новая Зеландия Брейкерс) в составе Альбы стали новыми дополнениями команды.

Гамбург забивает победный мяч

Берлину было сложно поддерживать стабильную атакующую игру в течение длительного времени. Проблемы с коммуникацией, потери мяча и промахи способствовали тому, что Берлин отставал на значительное расстояние. Их оборонительные промахи также доставляли хлопоты. Несмотря на улучшения во второй половине, когда они сокращали разницу до двух очков, Гамбург всегда находил эффективный ответ.

Тренер Израэль Гонсалес ещё должен внести некоторые корректировки перед официальным началом сезона 22 сентября против Hamburg Towers. Перед этим Альба проведёт ещё один товарищеский матч против соперников по лиге, Rostock Seawolves, 17 сентября в 17:00 в Бернау.

Несмотря на поражение Альбы, новые дополнения Тревион Уильямс и Уилл МакДауэлл-Уайт показали многообещающие выступления. К сожалению, победа Гамбурга была в основном обеспечена их стабильной атакующей игрой и эффективными ответами на попытки Берлина вернуться в баскетболе.

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