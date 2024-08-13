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Федеральные земли ГерманииНовостиВозобновляемая энергия

Гамбург осенью с тремя ведущими ярмарками устойчивого развития

Гамбург — морской центр, стремящийся стать важным центром водорода и являющийся метрополией региона ветроэнергетики на севере. Он также презентует эти темы на крупнейших выставках города.

 and  Elizabeth Wells
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- Гамбург осенью с тремя ведущими ярмарками устойчивого развития

Гамбург стремится представить себя как устойчивая метрополия этой осенью, проведя международную конференцию и три ведущие выставки в сферах зеленой энергии и логистики. Наряду с Гамбургской конференцией по устойчивому развитию в начале октября в ратуше и палате торговли также пройдут выставки WindEnergy Hamburg, морская выставка SMM и дебютная выставка H2 Hydrogen Technology Expo Europe, как объявили сенатор экономики Melanie Leonhard (СДПГ) и руководитель выставки Uwe Fischer.

В течение семи недель в Гамбурге соберутся ведущие представители ветроэнергетики, водородной и морской промышленности, сказал Фишер. Он назвал выставки "Большой тройкой Гамбурга в области энергетического перехода". С 3 сентября по 24 октября в гамбургской гавани ожидается около 100 000 посетителей из отрасли со всего мира, 4500 экспонентов и 750 спикеров.

Устойчивость и трансформация лежат в основе ведущих выставок. На SMM с 3 по 6 сентября будет сделан акцент на использовании искусственного интеллекта в морской экономике и энергетическом переходе, в частности, на зеленом водороде как на приводе. С 2200 международными экспонентами это крупнейшее из трех событий.

Более 100 компаний-экспонентов сохранят свои стенды на WindEnergy Hamburg, которая состоится через три недели, сказал Фишер. Выставка отмечает свое 10-летие в этом году. 1500 компаний, в том числе девять из десяти крупнейших производителей мира, представят свои инновации. Ожидается около 40 000 участников, что сопоставимо с SMM.

Выставка Hydrogen Expo Europe переехала с Везера на Эльбу: ранее расположенная в Бремене, она откроет свои двери в Гамбурге с 22 по 24 октября, согласно Фишеру. Самая большая в мире выставка водородной экономики пройдет параллельно с Carbon Capture Technology Expo, которая сосредоточена на захвате, использовании и хранении CO2.

Леонхард: Выставки адресуют ключевые будущие вызовы

Все три выставки адресуют "ключевые будущие вызовы", сказал сенатор Леонхард. Гамбург не только привлекательное место для выставок, "но и потому, что мы считаемся одной из регионов происхождения ветроэнергетики и технологии". То же самое относится к Гамбургу как к месту для морской экономики и водородной экономики.

Только на прошлой неделе было объявлено, что международная Гамбургская конференция по устойчивому развитию (ГСК) будет проходить ежегодно в будущем в гамбургской гавани. Организаторами являются Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Сенат Гамбурга и Фонд Михаэля Отто.

Ожидается около 1200 участников на первой конференции 7 и 8 октября. Кроме федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ), ожидаются несколько глав государств и правительств, особенно из глобального Юга, и президент Всемирного банка, Аджей Банга.

Возобновляемая энергия, в частности, зеленый водород, будет одним из основных акцентов на морской выставке SMM, где его использование в морской экономике и энергетическом переходе будет подробно изучено. Во время WindEnergy Hamburg многие компании представят свои инновации в этой области возобновляемой энергии, в том числе девять из десяти крупнейших производителей мира.

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