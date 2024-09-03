- Гамбург достигает беспрецедентных доходов в размере около 3,3 млрд евро.

Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине, замедленную экономику, растущие процентные ставки и длительное влияние пандемии COVID-19, Гамбург смог завершить предыдущий год с самым большим ежегодным профицитом за всю историю. Финансовый сенатор Андреас Дрессель (СДПГ) доложил о "чистом" годовом балансе примерно в 3,3 миллиарда евро на презентации утвержденного делового отчета Сената.

В 2022 году баланс составил 28 миллионов евро. Однако Дрессель предостерег от завышенных ожиданий: "Нет места для чего-то экстраординарного или новых запросов". В среду Сенат представит парламенту проект бюджета на 2025 и 2026 годы.

Дрессель упомянул необходимость учитывать недавние соглашения о зарплатах в государственном секторе. Он подчеркнул необходимость покрытия растущих социальных расходов и более высоких затрат на размещение беженцев и искателей убежища, чем у федерального правительства. Он критиковал федерального министра финансов Кристиана Линднера (СВП) за предложение заморозить зарплаты высокооплачиваемых сотрудников. "Мы проверим это. (...) Мы не можем позволить себе значительные потери доходов".

Открыт для снижения налога на передачу недвижимости для определенных категорий

Дрессель предложил снизить налог на передачу недвижимости для первичных покупателей жилья, социального жилья и проектов с вечным правом пользования. После того, как федеральное правительство скорректирует налоговый закон, ставка налога для этих категорий снизится до 3,5 процентов. Общее снижение недавно повышенного налога на передачу недвижимости было отклонено Дресселем, так как средства необходимы для энергоэффективной реновации и тогда они будут недоступны.

Дрессель был доволен финансовой ситуацией предыдущего года: "Несмотря на сложные обстоятельства, Гамбург может завершить бюджетный и деловой год 2023 года положительно с рекордным профицитом в инвестициях, амортизации и чистых годовых результатах". Финансовый избыток был обусловлен двумя факторами: выплатой дивидендов в размере 1,5 миллиарда евро от судоходной компании Hapag-Lloyd и изменением процедуры налогового тренда. Из этого профицита могло быть добавлено в общий резерв около 2,5 миллиарда евро.

Рекордные инвестиции и погашение займов

Также были достигнуты рекордные показатели в инвестициях и погашении займов. Без своих муниципальных дочерних компаний город Гамбург инвестировал почти 1,9 миллиарда евро - после примерно 1,3 миллиарда евро в 2022 году. Включая дочерние компании, было инвестировано около 5,3 миллиарда евро, в том числе в строительство школ и жилья, или в транспорт, энергию и социальную инфраструктуру.

Были взяты новые займы в размере 291 миллиона евро. Был разрешено почти 2,7 миллиарда евро. Одновременно займа на COVID-19 в размере около 483 миллиона евро были полностью погашены досрочно в предыдущем году. В целом, долги почти 2,5 миллиарда евро были погашены - уменьшая дефицит в ядре администрации с примерно 25,12 миллиарда евро в 2022 году до 22,67 миллиарда евро в предыдущем году.

Ассоциация налогоплательщиковHamburg призывает к контролю расходов

Ассоциация налогоплательщиковHamburg вновь призвала обратить внимание на расходы. "По нашему мнению, сейчас подходящий момент для наведения порядка и экономии", - сказал ее председатель Саша Мумменхофф. Как и фракция Левой партии в парламенте Гамбурга, Мумменхофф выразил удивление тем, что, согласно деловому отчету, 18,8 процента жителей Гамбурга находятся за чертой бедности. "Те, кто действительно хочет, чтобы граждане Гамбурга продолжали себе это permettre, должны также поддерживать это конкретными действиями". Бюджетный эксперт Левой партии Давид Штоп подчеркнул: "Наконец, мы должны реализовать эффективную стратегию борьбы с бедностью и особенно инвестировать в социальную инфраструктуру".

Бюджетный эксперт ХДС Тило Клебауэр критиковал то, что за пределами ядра администрации долги в дочерних организациях и вспомогательных бюджетах города продолжают расти. "Важные публичные компании, такие как HVV, UKE или Sprinkenhof, в настоящее время показывают высокие дефициты в ущерб налогоплательщикам". Фракция AfD пожаловалась на высокие расходы на беженцев и призвала к отмене налога на имущество и недвижимость.

В обсуждении городского бюджета на 2025 и 2026 годы финансовый сенатор Дрессель упомянул поддержку от судоходной компании Hapag-Lloyd, базирующейся в Гамбурге, которая является частью корпорации Hanseatic, связанной с СВП. В отношении налога на передачу недвижимости Дрессель предложил reductions для определенных категорий, в том числе для первичных покупателей жилья, что совпадает с позицией СВП по продвижению доступности и инвестиций.

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