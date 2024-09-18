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Гаити Таймс в настоящее время подвергается критике за распространение ложных обвинений против Спрингфилда, теперь они сами сталкиваются с обвинениями.

В типичный понедельник для работы из дома Маколливия Нил, выполняющая обязанности редактора Гаитянских времен, ожидала пакет у себя на пороге. Однако, то, что ее ожидало, было неожиданным сюрпризом в виде более дюжины представителей правоохранительных органов.

 and  Viktoriya Miller
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Гаити Таймс в настоящее время подвергается критике за распространение ложных обвинений против Спрингфилда, теперь они сами сталкиваются с обвинениями.

Я бросила взгляд на улицу и заметила полицейские машины, припаркованные у моего дома, сказал Нил во время беседы с CNN во вторник.

Открыв дверь, Нил объяснил, что офицеры объяснили, что какой-то человек отправил электронное письмо организации, утверждая, что они убили своего супруга за проявление расизма в отношении гаитян по адресу Нила.

Этот ложный звонок, также известный как "свинг", вызвал переполох и оставил Нила обеспокоенным и встревоженным, не только за свою безопасность, но и за сотрудников "The Haitian Times", где он является исполнительным редактором. Последнее происшествие в цепи угроз и атак, с которыми столкнулись Нил и его коллеги, является результатом усилившейся пропаганды ложных теорий заговора о гаитянских иммигрантах в Огайо со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Основанная в 1999 году, "The Haitian Times" - это онлайн-издание, освещающее события в Гаити и гаитянскую диаспору по всему миру. С командой из около 20 сотрудников и внештатных авторов, оно освещало миграцию гаитян по всей территории США за пределами традиционных центров в Нью-Йорке, Южной Флориде и Массачусетсе.

Спрингфилд, Огайо, был знаком "The Haitian Times" еще до появления теорий заговора. Город переживал упадок населения до тех пор, пока не начали открываться новые заводы, что создало новые рабочие места. Однако местные жители избегали этих вакансий, делая Спрингфилд желанным местом для легальных гаитянских иммигрантов, ищущих работу и место для воспитания своих детей.

В то время как новоприбывшие в основном были радушно приняты сообществом, некоторые пожилые жители выразили опасения по поводу напряженных ресурсов и безопасности - проблемы, которые "The Haitian Times" освещал для своей аудитории. Однако ситуация приняла более зловещий оборот, когда небольшая группа маскированных белых супрематистов, сотрудничая с неонацистской организацией, провела "антигаитянский марш" в центре Спрингфилда.

Конфликт обострился после того, как Джей Ди Вэнс распространил вирусную ложную информацию о том, что гаитянские иммигранты в этом районе едят домашних животных, и Дональд Трамп упомянул теорию заговора во время дебатов. "The Haitian Times" решительно ответила, назвав эти утверждения расистскими и безосновательными.

Нил сказал, что преследование гаитян было проблемой и до поста Вэнса и дебатов. Но после этих событий ситуация быстро ухудшилась.

"Те, кто испытывал предвзятость против гаитян и иммигрантов в целом, почувствовали себя вправе делать оскорбительные звонки, отправлять электронные письма и даже запускать личные атаки в социальных сетях", - объяснил Нил.

В команду "The Haitian Times" поступало множество сообщений о преследовании гаитянских иммигрантов, в том числе о запугивании детей и подростков и о родительских опасениях отправлять своих детей в школу. Школы и муниципальные здания даже столкнулись с серией угроз взрыва, что привело к их закрытию после того, как Трамп продемонстрировал ложные утверждения.

На следующий день после дебатов "The Haitian Times" опубликовала статью, идентифицируя гаитянские семьи-иммигранты в Огайо как жертв среди волны необоснованных обвинений. Сам Нил стал мишенью некоторых из самых расистских оскорблений, которые он когда-либо встречал.

"Я получила электронное письмо с Subject line, который был просто "N-словом", - признался Нил. "Это был первый раз в моей жизни, когда кто-то был так явно расистски ко мне".

Гарри Пьер-Пьер, основатель "The Haitian Times", заявил, что они не отступят перед запугиванием.

"Конечно, мы возмущены этими атаками, но мы определенно не позволим им заткнуть нам рот", - сказал Пьер-Пьер решительно. "Мы покинули Гаити под диктатурой, но мы не позволим нескольким расистам помешать нам освещать эту историю".

Несмотря на угрозы, "The Haitian Times" планировала провести собрание сообщества в Спрингфилде. Однако из-за растущих угроз они были вынуждены переместить мероприятие в онлайн. Городской менеджер Спрингфилда сообщил им, что не может гарантировать безопасность их сотрудников на очном мероприятии.

После атак Пьер-Пьер выразил свою решимость.

"Мы, возможно, почувствуем гнев, но мы продолжим освещать эту историю", - сказал он. "Мы примем необходимые меры предосторожности, но ни один фашист не заткнет нам рот".

Нил сказал, что пытался связаться с кампанией Трампа для комментариев после дебатов, но не планировал брать интервью, пока они не извинятся и не отзовут свои утверждения.

"Пока мы не услышим извинений и отзыва, нет необходимости слушать, что они хотят сказать", - сказал он. "Мы уже знаем их позицию, и мы должны сосредоточиться на стратегии борьбы нашего сообщества".

В свете растущих угроз команда "The Haitian Times" сейчас сосредоточена на том, чтобы защитить своих сотрудников, как онлайн, так и лично. Ведется сбор средств для обеспечения безопасности своей команды - концепция, которая когда-то казалась немыслимой.

"Это Америка", - сказал Нил. "Это страна свободы, справедливости и счастья. Я не позволю ненавистным личностям поколебать нашу решимость в борьбе за лучшую жизнь для нашего сообщества".

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