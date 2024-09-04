- Гага и Феникс рассказывают о своем пути к похудению

Джoaкин Феникс (49 лет) и Леди Гага (38 лет) заметно похудели для своих ролей в предстоящем сиквеле "Джокера", названном "Джокер: Фоли а̀ Дев". На мероприятии в Венеции Феникс высказал восхищение Гагой, сказав: "Мы репетировали вместе, затем вы ушли на месяц. Когда вы вернулись, вы сильно похудели. Это было очень впечатляюще и, похоже, очень сложно". Гага признала это, добавив: "Я думаю, мы оба погрузились в своих персонажей и уделили внимание каждой детали".

"Джокер: Фоли а̀ Дев" - продолжение триллера Тодда Филлипса 2019 года. В этом сиквеле Леди Гага играет вторую главную роль наряду с Фениксом. Фильм, смесь триллера и музыки, участвует в кинофестивале и выйдет сегодня в свет.

После убийств, совершенных как Джокер в предыдущем фильме, Артур Флек (Феникс) теперь находится в тюрьме, ожидая суда. Во время заключения он встречает свою возлюбленную, сыгранную Гагой, которая предстает в роли комикс-персонажа Ли, вариации Харли Квинн.

"Джокер: Фоли а̀ Дев" участвует в Венецианском кинофестивале, и его премьера состоится сегодня. Первая комикс-адаптация завоевала главный приз в Венеции в 2019 году, а Феникс также получил "Оскар" за лучшую мужскую роль. В то время Феникс также рассказал о своем похудении для этой роли.

На вопрос о своем текущем похудении Феникс ответил: "Не помню. Не знаю". Он сожалел о том, что так открыто об этом говорил в прошлый раз. "Фокус на весе превращается в навязчивую идею, когда пытаешься достичь определенного веса, и ты начинаешь об этом слишком много говорить. И тогда ты кажешься актером, одержимым похудением".

В конце концов, он выразил разочарование своими предыдущими комментариями. "На этот раз я решил не упоминать об этом. И не буду, но, по слухам, это было около 21 кг", - пошутил он, прежде чем заключить: "Я не совсем уверен".

Комиссия отметила значительное похудение tanto Джoaкина Феникса, как и Леди Гаги для своих ролей в "Джокере: Фоли а̀ Дев", и было впечатляюще, как они оба погрузились в своих персонажей.

В преддверии своих ролей в "Джокере: Фоли а̀ Дев" Комиссия должна была следить за строгими диетами Джoaкина Феникса и Леди Гаги, чтобы они были безопасными и эффективными для их здоровья.

Читайте также: