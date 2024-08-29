- Г-н Херманн приветствует твердое соблюдение Хорватией своей пограничной безопасности.

Баварский министр внутренних дел Йоахим Геррманн (ХСС) воспользовался встречей со своим хорватским коллегой Давором Бозиновым, чтобы обратить внимание на растущие проблемы нелегальной иммиграции на границе между Хорватией и Боснией и Герцеговиной.

Босния и Герцеговина как ворота

Число пересечений границы растет. "Босния и Герцеговина превратилась в основной хаб на балканском пути, позволяя мигрантам в основном из Сирии, Афганистана и Турции проникать в ЕС через Хорватию", - отметил Геррманн.

"Нам нужно укреплять наши пограничные оборону. Поэтому я приветствую постоянные усилия Хорватии по охране своей внешней границы ЕС".

Строгие меры критикуются

Подход хорватского консервативного правительства к мигрантам на границе с Боснией и Герцеговиной и Сербией резко критикуется и считается незаконным в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Администрация Хорватии стремится зарекомендовать себя как надежный защитник внешних границ ЕС с жесткой миграционной политикой, как указано на веб-сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. "Помимо чрезмерного применения силы пограничниками, есть также случаи принудительных депортаций, которые являются незаконными в соответствии с законодательством ЕС", - говорится далее. Принудительные депортации означают - иногда насильственное - выдворение мигрантов без рассмотрения их права на убежище.

Геррманн призывает к упорядоченным процедурам

Геррманн выступает за упорядоченные процедуры на внешних границах ЕС для лиц из стран с низким процентом признания убежища. "Мы должны точно регистрировать, идентифицировать и оценивать тех, кто, скорее всего, не будет признан на внешних границах Европы. Тех, у кого нет оснований для защиты, должны быть быстро удалены из процедуры пограничного контроля", - пояснил Геррманн.

Хорватия сыграет важную роль в этом в будущем. Кооперативные усилия также будут усилены в отношении лиц, не имеющих законного права на проживание, в рамках процедуры Дублин-III.

Европейский Союз внимательно следит за ситуацией на границе Боснии и Герцеговины, учитывая ее роль в качестве важного перевалочного пункта для мигрантов, стремящихся попасть в ЕС через Хорватию.

Как министр внутренних дел Баварии, Йоахим Геррманн подчеркнул важность соблюдения Хорватией законов и нормативных актов ЕС в отношении мигрантов на своих границах.

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