Футбольный защитник "Буффало" фон Миллер получил четырехматчевую линию за нарушение правил поведения НФЛ.

"НФЛ объявила, что Миллер сможет вернуться в состав Биллс 28 октября, после матча в Week 8 против Сиэтл Сихокс. Об этом сообщил Буффало в публикации, цитируя заявление лиги.

НФЛ не комментировала причины отстранения Миллера, но это связывают с сообщениями о якобы произошедшем в Техасе в 2023 году домашнем конфликте. CNN обратилась в НФЛ за дополнительными комментариями.

Также CNN связалась с представителем Миллера и Биллс за их комментариями по этому вопросу.

По данным ордера на арест из полиции Далласа от 2022 года, Миллера обвиняли в физическом насилии над беременной партнершей. Она якобы рассказала, как после словесной ссоры Миллер потребовал, чтобы она покинула их общую квартиру в Далласе.

В ордере также указано, что, когда женщина собирала вещи, Миллер подошёл к ней и начал толкать и толкать её, при этом требуя, чтобы она ушла. Кроме того, она якобы заявила, что Миллер дважды прижимал руку к её шее, но она все ещё могла дышать. После того, как женщина сказала, что собирается позвонить в полицию, Миллер якобы ушёл из квартиры. В полицейском отчёте упоминается, что офицер заметил небольшие раны на левой руке женщины и синяки на шее, совпадающие с признаками прижатия шеи. Позже были обнаружены синяки на животе и левом предплечье.

На тот момент якобы инцидент произошёл в 2023 году во время недели отдыха Биллс, когда Миллер был в родном штате. Он затем сдался в полицейский департамент Гленн-Хайтс и был выпущен под залог в размере 5000 долларов.

Миллер опроверг обвинения в домашнем насилии, назвав их "полностью ложными" и "преувеличенными и неправильно истолкованными".

В конце 2023 года, по данным CNN affiliate WFAA, якобы связались с подругой Миллера по тексту, и она якобы заявила, что "многое было неправильно представлено". Она назвала инцидент "недоразумением" и "горячей словесной перепалкой".

В отношении Миллера не было предъявлено обвинений, и он выразил желание "оставить это в прошлом и полностью сосредоточиться на футболе" в июле 2023 года, согласно AP.

С момента ареста Миллер сохранил своё место в составе Биллс, приняв участие во всех четырёх играх этого сезона. Двукратный победитель Супербоулов и один из лучших сэйверов НФЛ последнего десятилетия подписал шестилетний контракт на 120 миллионов долларов с Биллс в 2022 году."

После возвращения Миллера в состав Биллс фанаты с нетерпением ждут, как его возвращение повлияет на выступление команды в предстоящих матчах. Несмотря на скандал вокруг его отстранения, Миллер остаётся сосредоточенным на своём спорте и на улучшении своей игры на поле.

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