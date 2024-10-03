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Футбольный защитник "Буффало" фон Миллер получил четырехматчевую линию за нарушение правил поведения НФЛ.

НФЛ объявила во вторник, что лайнбе커 «Баффало Биллс»Von Miller получит штраф в размере четырех очков без оплаты за нарушение личных правил поведения.

 and  Lauren Adams
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Авторитет НФЛ наложил четырехматчевыйban на лайнбекера Бьффало Билс Вона Миллера, как было...
Авторитет НФЛ наложил четырехматчевыйban на лайнбекера Бьффало Билс Вона Миллера, как было объявлено во вторник.

Футбольный защитник "Буффало" фон Миллер получил четырехматчевую линию за нарушение правил поведения НФЛ.

"НФЛ объявила, что Миллер сможет вернуться в состав Биллс 28 октября, после матча в Week 8 против Сиэтл Сихокс. Об этом сообщил Буффало в публикации, цитируя заявление лиги.

НФЛ не комментировала причины отстранения Миллера, но это связывают с сообщениями о якобы произошедшем в Техасе в 2023 году домашнем конфликте. CNN обратилась в НФЛ за дополнительными комментариями.

Также CNN связалась с представителем Миллера и Биллс за их комментариями по этому вопросу.

По данным ордера на арест из полиции Далласа от 2022 года, Миллера обвиняли в физическом насилии над беременной партнершей. Она якобы рассказала, как после словесной ссоры Миллер потребовал, чтобы она покинула их общую квартиру в Далласе.

В ордере также указано, что, когда женщина собирала вещи, Миллер подошёл к ней и начал толкать и толкать её, при этом требуя, чтобы она ушла. Кроме того, она якобы заявила, что Миллер дважды прижимал руку к её шее, но она все ещё могла дышать. После того, как женщина сказала, что собирается позвонить в полицию, Миллер якобы ушёл из квартиры. В полицейском отчёте упоминается, что офицер заметил небольшие раны на левой руке женщины и синяки на шее, совпадающие с признаками прижатия шеи. Позже были обнаружены синяки на животе и левом предплечье.

На тот момент якобы инцидент произошёл в 2023 году во время недели отдыха Биллс, когда Миллер был в родном штате. Он затем сдался в полицейский департамент Гленн-Хайтс и был выпущен под залог в размере 5000 долларов.

Миллер опроверг обвинения в домашнем насилии, назвав их "полностью ложными" и "преувеличенными и неправильно истолкованными".

В конце 2023 года, по данным CNN affiliate WFAA, якобы связались с подругой Миллера по тексту, и она якобы заявила, что "многое было неправильно представлено". Она назвала инцидент "недоразумением" и "горячей словесной перепалкой".

В отношении Миллера не было предъявлено обвинений, и он выразил желание "оставить это в прошлом и полностью сосредоточиться на футболе" в июле 2023 года, согласно AP.

С момента ареста Миллер сохранил своё место в составе Биллс, приняв участие во всех четырёх играх этого сезона. Двукратный победитель Супербоулов и один из лучших сэйверов НФЛ последнего десятилетия подписал шестилетний контракт на 120 миллионов долларов с Биллс в 2022 году."

После возвращения Миллера в состав Биллс фанаты с нетерпением ждут, как его возвращение повлияет на выступление команды в предстоящих матчах. Несмотря на скандал вокруг его отстранения, Миллер остаётся сосредоточенным на своём спорте и на улучшении своей игры на поле.

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