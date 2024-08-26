Обсуждение посвящено раку поджелудочной железы. - Футбольный тренер Свен-Горан Эриксон умер от осложнений, связанных с раком.

Легендарный шведский футбольный тренер Свен-Горан Эрикссон ушёл из жизни. Бывший тренер сборной Англии скончался в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с раком, как сообщил его шведский представитель Бо Густавссон немецкому агентству печати.

Несмотря на уход, любовь к футболу продолжает звучать в наследии Эрикссона. В память о нём во многих футбольных матчах по всему миру была объявлена минута молчания.

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