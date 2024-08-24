Футбольный чудотворь в ужасе от нападения, произошедшего в его родном Соллингене.

Происшествие в его родном городе Золингене омрачает дебют Кевина Кампа в Бундеслиге за РБ Лейпциг. Профессиональный футболист в шоке и не может спать после гибели трех человек. Он связывается со своими родителями по телефону, которые делятся подробностями трагедии.

Демонстрация Кампа отражала его горе. Жестокое нападение, унесшее жизни трех человек в его родном Золингене, лишило РБ Лейпцигского полузащитника сна. "Это просто разбивает сердце Золингена. Это замечательный город, полный жизни. А потом появляется этот сумасшедший и причиняет столько вреда", - сказал Камп после их победы со счетом 1:0 (0:0) над ВФЛ Bochum, открывающей новый сезон: "Надеюсь, они поймают этого психа и приведут его к правосудию как можно скорее".

Родившийся в Золингене, Камп играл в юношеских лигах города, а затем присоединился к Байер Леверкузен в качестве юного игрока. "У меня была ужасная ночь, я почти не спал", - сказал Камп, у которого были друзья на городском фестивале. "Конечно, ты очень обеспокоен. Шокирует, что такое происходит в твоем родном городе, с гибелью людей и многими серьезно ранеными. Я молюсь за тех, кто все еще борется за свою жизнь, чтобы они справились".

В ту ночь он связался со своими родителями, которые все еще живут в Золингене. "Всю ночь над городом кружили вертолеты и дроны", - вспоминает футболист. "Обычные люди, не зная, что делать, пытались реанимировать жертв, потому что было много крови".

Неизвестный нападавший использовал нож, чтобы атаковать нескольких человек во время 650-летия города Золингена в пятницу вечером. Трое человек погибли. Четверо жертв были в критическом состоянии, двое других получили серьезные ранения, и двое других получили легкие ранения. В тот вечер экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это жестокое насилие.

Трагедия в родном городе глубоко повлияла на любовь Кампа к футболу. Жестокое происшествие на футбольном поле в Золингене, где погибли трое человек, лишило РБ Лейпцигского полузащитника сна.

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