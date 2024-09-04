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Футбольное путешествие Ромео подходит к концу.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Ромео, перешёл на полную занятость в моделировании. Он завершил свою футбольную карьеру.

 and  James Williams
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- Футбольное путешествие Ромео подходит к концу.

В возрасте всего 22 лет профессиональный спортсмен Ромео Бекхэм, известный как сын футбольной легенды Дэвида Бекхэма (49) и бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм (50), решает завершить свою футбольную карьеру. По данным The Sun, это решение обусловлено желанием Ромео полностью посвятить себя моделингу. Похоже, он нашел свою страсть в мире моды и хочет полностью сосредоточиться на ней.

Футбольный путь Ромео не привел его к вершине успеха, но он смог прочно утвердиться в резервном составе клуба Премьер-лиги FC Brentford с 2023 года. Клуб якобы предложил ему новый контракт уже в середине июня, но Ромео, по слухам, отказался. Вместо этого он подписал контракт с ведущим модельным агентством Парижа, Safe Management, и получил предложения от известных брендов, таких как Burberry, Puma и Yves Saint Laurent.

Начало футбольной карьеры Ромео Бекхэма

Перед тем, как присоединиться к FC Brentford, Ромео имел опыт в юношеских командах Inter Miami и FC Arsenal. Интересно, что последней принадлежит Дэвид Бекхэм, отец Ромео, чья футбольная карьера включала выступления за Manchester United, Real Madrid, AC Milan и Paris Saint-Germain, а также 115 матчей за сборную Англии.

Дэвид и Виктория Бекхэм воспитали троих сыновей: Бруклина (25), Ромео и Круза (19).

Несмотря на свои футбольные корни в известных юношеских командах, таких как Inter Miami и FC Arsenal, Ромео Бекхэм решил посвятить себя полноценной моделинговой карьере, оставив свои футбольные амбиции в расцвете сил. Вдохновленный миром креатива, Ромео видит свое будущее в значительном вкладе, используя свою юношескую энергию и глобальное признание.

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