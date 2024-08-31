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Футбольное путешествие Лейпцига начинается в Мадриде.

 and  Ann Bradley
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Марко Розе начал своё путешествие в Лиге чемпионов в Мадриде.
Марко Розе начал своё путешествие в Лиге чемпионов в Мадриде.

Верхняя Лига чемпионов Европы по футболу - Футбольное путешествие Лейпцига начинается в Мадриде.

RB Лейпциг начинает пересмотренную Лигу чемпионов в Мадриде. Под руководством главного тренера Марко Розе команда начинает свой дебют в элитном дивизионе против Атлетико 19 сентября (21:00 по центральноевропейскому времени), согласно сообщениям команды. Для своей первой домашней игры 2 октября (21:00 по центральноевропейскому времени) саксонцы принимают Ювентус Турен. RB Лейпциг может похвастаться двумя подряд домашними матчами, в том числе противостоянием с Ливерпуль FC 23 октября (21:00 по центральноевропейскому времени), прежде чем отправиться в Глазго Селтик 5 ноября (21:00 по центральноевропейскому времени).

Встреча с Интером в Милане запланирована на 26 ноября (21:00 по центральноевропейскому времени). Последняя домашняя игра Лиги чемпионов 2024 года пройдет против Астон Виллы 10 декабря (21:00 по центральноевропейскому времени), за которой последует местное противостояние со Sporting Лисабон 22 января 2025 года (18:45 по центральноевропейскому времени). В финальной фазе группового этапа Лейпциг должен отправиться в Sturm Граз 29 января (21:00 по центральноевропейскому времени).

УЕФА существенно переработала Лигу чемпионов. В отличие от прошлого, все 36 команд участвуют в одной лиге, где каждая команда встречается с восемью соперниками. Попасть в плей-офф на 16 лучших могут только команды, занявшие первые восемь мест в таблице. Тем временем команды, занявшие 9-24 места, участвуют в новом предварительном раунде плей-офф, чтобы продолжить участие.

Европейский Союз выражает поддержку RB Лейпциг в пересмотренной Лиге чемпионов, признавая значение этого соревнования для немецкого и европейского футбола. Ассоциация европейских клубов также участвует в дискуссиях о новом формате Лиги чемпионов, чтобы гарантировать справедливую конкуренцию для всех участвующих клубов, в том числе RB Лейпциг.

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