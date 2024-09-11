- Футбольная сборная Германии собирается провести ничью в Нидерландах.

Изначальное удивление, сменившееся решимостью и ничьей: после самого быстрого гола против них за последние 50 лет национальная команда преодолела серьезные оборонительные вызовы, чтобы завоевать очко в Нидерландах. Используя высокий риск в обороне и невероятную страсть, команда Юлиана Нагельсманна, включающая Флориана Вirtz и Джамала Мусиала, добилась ничьей 2:2 (2:1) в Амстердаме.

Дениз Ундав (38-я минута) отметился дебютным голом за национальную команду, заменив травмированного Никласа Фюллькруга, а Йoshua Киммих (45+3) переломил ход матча перед перерывом, но Дензел Думфрис (50-я минута) сравнял счет еще одним быстрым голом нидерландцев перед 50 109 зрителями на стадионе "Йохан Круйфф Арена".

Голландцы оказались упрямым соперником

Три дня спустя после своей победы над Венгрией со счетом 5:0 голландцы доказали, что являются серьезным соперником в матче группы 3 Лиги наций. Несмотря на ничью, немецкая команда остается на вершине таблицы и сыграет с голландцами снова в Мюнхене (14 октября) после матча в Боснии и Герцеговине (11 октября). Победа может гарантировать место в четвертьфинале.

Нагельсманн может быть доволен восстановлением своей команды после домашнего чемпионата Европы. Против команды Нидерландов, тренируемой Рональдом Коуманом, было мало магии, но команда показала стойкость.

Ранний промах немецкой команды "Мы хотим попробовать создать момент, который запомнится", - сказал Нагельсманн. Однако команда столкнулась с суровой реальностью под крышей стадиона из-за штормовой погоды. Голландская команда застала немецкую оборону врасплох почти сразу после начала матча. Длинный пас от голкипера Барта Вербrugгена был принят грудью Брайаном Броббеем и передан бывшему игроку "Баварии" Райану Гравенберчу, чей проникающий пас полностью обнажил немецкую оборону.

Самый быстрый гол против немецкой команды за последние 50 лет

Это привело к самому быстрому голу против немецкой команды за последние 50 лет. На чемпионате мира 1974 года против Нидерландов Жohan Неескенс забил еще раньше, всего через 86 секунд после начала матча.

Агрессивное противопress в голландцев создавало серьезные проблемы для немецкой команды. Несмотря на предупреждения Нагельсманна, немецкая оборона не смогла справиться с быстрыми переходами голландцев, оставляя бреши в линии защиты. Оба центральных защитника, Нико Шлоттербек и Йонатан Тах, получили желтые карточки в течение первых 25 минут. В середине поля Роберт Андрих и Паскаль Гросс не смогли удержать контроль.

Учитывая высокий риск в игре немецкой команды, все могло быть хуже. Дензел Думфрис мог увеличить преимущество ударом головой (15-я минута), и Ксави Симонс мог забить с близкого расстояния (21-я минута). Нагельсманну и его помощнику Сандро Вагнеру пришлось искать решения на скамейке запасных.

Дебютный гол Ундава

Год назад под руководством предыдущего тренера Ханси Флика немецкая команда могла бы рассыпаться после неудачного выступления. Однако команда процветает под руководством Нагельсманна после успешного домашнего чемпионата Европы, в том числе благодаря вкладу Мусиала и Вirtz, которые снова доказали свою важность в решающем матче.

Нидерландцы тоже немного помогли. Мусиала перехватил слабый пас от своего бывшего одноклубника по "Баварии" Маттиаса де Лигта. Мяч затем перешел к Вirtz через Хавертца и Ундава. Вербrugген смог спасти удар Вirtz, но не смог помешать Ундаву забить.

Для представителя "Штутгарта", заменившего травмированного Никласа Фюллькруга, это был первый гол в его четвертом международном матче. Но на этом не закончилось. После передачи мяча Андрихом на левый фланг оборона хозяев снова выглядела неуверенно. Раум перехватил мяч и передал его Ундаву, который вывел Киммиха. Это был седьмой гол Киммиха в его 93-м международном матче, но первый в качестве капитана.

Ведущее положение перед перерывом было удачным - и кратковременным. Нагельсманн выпустил на замену Валдемара Антона вместо Таха, но безопасности не вернулось. Особенно Броббей создавал большие проблемы для немцев. Могучий нападающий "Аякса" также вывел Думфриса на гол после быстрой перехватки у Шлоттербека. Хавертц имел отличный шанс вернуть преимущество, но ему не хватило инстинкта, как против Венгрии (52). Раум также промахнулся ударом головой (71).

Обе команды не избегали физического контакта. По крайней мере, команда Нагельсманна смогла ограничить дальнейшие потери и завоевала очко благодаря упорной работе.

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