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Футбольная лига Соединенных Штатов устанавливает высокие нормы в женской легкой атлетике

Увеличившиеся Финансовые Ресурсы и Влияние для Экспертов.

 and  Michael Bootcampf
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Предварительная Лига Соединённых Штатов, будучи первоначальным значительным американским лигой,...
Предварительная Лига Соединённых Штатов, будучи первоначальным значительным американским лигой, завершает свой процесс отбора.

Футбольная лига Соединенных Штатов устанавливает высокие нормы в женской легкой атлетике

Американская футбольная лига для женщин, NWSL, движется вперед с улучшениями для своих игроков, несмотря на разницу в доходах с мужскими аналогами. Хотя зарплаты еще не сравнялись с мужскими видами спорта, прогресс налицо.

Профессиональные футболистки в США вскоре получат больше контроля над своими карьерами и финансовыми перспективами благодаря недавнему коллективному соглашению. С нового сезона ни одна игрок из национальной сборной Германии, подобно Анн-Катрин Бергер и Фелицитас Раух, не будет переведена против своей воли, как и другие профессиональные игроки в NWSL. Лига, первая значительная профессиональная футбольная лига в США, отменяет драфт, предоставляя колледж-игрокам больше свободы в выборе своего профессионального начала.

Новое соглашение повышает минимальную зарплату с примерно $38 000 до $48 500, с запланированным увеличением до $82 500 к 2030 году. Нет индивидуальных лимитов на зарплату, и лимит зарплаты команды увеличивается параллельно с доходами команды. Гарантирована финансовая стабильность на весь срок контракта. Новое соглашение было заключено между Ассоциацией игроков NWSL и Национальной Женской Футбольной Лигой.

"Драфт был устаревшим механизмом, который давал командам контроль над решениями игроков", - прокомментировала президент Ассоциации игроков NWSL Тори Хастер. "Теперь игроки имеют свободу выбирать среду, которая отвечает их требованиям и максимизирует их потенциал. Командам придется создавать привлекательную атмосферу, чтобы завлечь игроков".

Женский спорт переживает всплеск популярности, и признание NWSL растет. В ноябре 2022 года лига продлила свои телевизионные права и заключила сделки с CBS Sports, ESPN, Amazon Prime Video и Scripps Sports, расширяя свою аудиторию. Согласно американским СМИ, этот контракт приносит $240 миллионов за четыре года, что существенно больше, чем предыдущие $4,5 миллиона за три года.

Новое коллективное соглашение в NWSL повышает минимальную зарплату игроков, повышая ее с около $38 000 до $48 500, с планами достичь $82 500 к 2030 году. Этот прогресс в минимальной зарплате является свидетельством продолжающейся борьбы за равенство зарплат между мужскими и женскими спортивными лигами.

С отменой драфта колледж-игроки в NWSL теперь имеют больше контроля над своим профессиональным началом, сокращая разрыв между их финансовыми перспективами и их мужскими коллегами в других спортивных лигах.

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