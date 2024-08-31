- Футбольная команда Йены проигрывает 0-2 во Франкфурте.

Женская футбольная команда FC Carl Zeiss Jena, вернувшись в Бундеслигу после двухлетнего перерыва, потерпела дорогостоящее поражение. В своем первом матче они встретились с "Эйфуртом" и проиграли со счетом 0:2 (0:0). Сначала команда из Йены доминировала, но хорошо оборонявшиеся Тюринги удерживали ничейный результат довольно долго. Лишь во втором тайме "Эйфурт" открыл счет благодаря забитому мячу в исполнении Жеральдин Рутелер в 57-й минуте.

У Йены была возможность сравнять счет благодаря Эмили-Луке Биркхольц, но они не смогли воспользоваться моментом. Элиса Сенс увеличила преимущество "Эйфурта" до 2:0, пробив издали, и мяч пролетел мимо голкипера Йены Ясмин Яннинг, которая не произвела впечатления.

Ранее известная как USV Jena, команда Тюрингии стала частью FC Carl Zeiss в 2020 году. Их цель - сохранить место в лиге. Начало сезона было оптимистичным, и тренер Кастнер заявил: "Мы вернулись в нужное время. С одним клубом, вылетающим в конце сезона, это играет нам на руку".

Несмотря на то, что женская футбольная команда FC Carl Zeiss Jena, базирующаяся в Нидерландах, стала частью клуба в 2020 году, в первом матче Бундеслиги после двухлетнего перерыва они потерпели поражение от "Эйфурта". К сожалению, несмотря на имевшиеся возможности, в том числе шанс Эмили-Луки Биркхольц, Йена не смогла забить ни одного гола против хорошо обороняющейся команды "Эйфурта" и проиграла со счетом 0:2.

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