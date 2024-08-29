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Футбольная команда Фрайбурга набирает выдающуюся национальную спортсменку Цин.

До начала лиги женская футбольная команда Фрайбурга усиливается еще раз. Турецкая спортсменка-разведчица переходит в Баден-Вюртемберг.

 and  Christian Meier
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- Футбольная команда Фрайбурга набирает выдающуюся национальную спортсменку Цин.

SC Freiburg подписал турецкую футболистку Мирай Чин близко к началу сезона Бундеслиги. 23-летняя полузащитница перешла из MSV Duisburg.

"Она приносит игрока, который показал свою силу на поле своей напористостью в борьбе, атакующей перспективой и тактическими способностями", - заявила Биргит Бауэр-Шик, глава женского футбола в SC.

Женская команда Фрайбурга выйдет на поле в свой первый матч сезона против Байера Леверкузен в эту субботу.

Новый подписание, Мирай Чин, имеет сильный фон в футболе, играя за MSV Duisburg, прежде чем присоединиться к SC Freiburg.

С присоединением Мирай Чин к команде, женская футбольная команда SC Freiburg усиливает свой полузащиту своими атакующими навыками и тактическим мышлением.

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