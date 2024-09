Футбольная команда Дортмунда, Боруссия, подражает элитному клубу, Реалу Мадриду.

В дебютном матче текущего розыгрыша Лиги чемпионов прошлогодний финалист "Боруссия Дортмунд" продемонстрировала свой класс в Брюгге. Счет 3:0 (0:0) кажется несколько преувеличенным. "Боруссия" может рассчитывать на человека, который приложил усилия к этому достижению этим летом. "Неудержимый" - такова общепринятая точка зрения.

Этим летом Джейми Гиттенс имел достаточно времени, чтобы поработать над собой. Он избавился от своей двойной фамилии и интенсивно тренировался с личным тренером на поле. Множество раз он заходил слева в штрафную площадь, ненадолго останавливался, чтобы оценить ситуацию, и забивал гол. С началом нового сезона "Боруссия Дортмунд" попрощалась с Джadon Санчо на фланге, и 20-летний Гиттенс идеально вписался в команду, заменив "Эйнтрахт Франкфурт" в первом матче сезона в Бундеслиге.

Сразу после выхода на замену он отправил мяч в дальний угол и закрепил победный счет 2:0 для "Боруссии". То же самое произошло, когда он вышел на замену в качестве нового звездного игрока Бундеслиги. Дважды он танцевал с обороной, дразня их, прежде чем забить гол и отпраздновать с товарищами по команде.

Между тем, бельгийцы пришли в ярость. Танец вокруг мяча - один из предсказуемых трюков в футболе. Он доводит противников до отчаяния, потому что, хотя и предсказуем, но почти неотразим, если выполняется идеально. Ранее поколения защитников Бундеслиги навсегда запомнят Арьена Роббена и его рывок справа в центр штрафной площади. Именно туда стремится Гиттенс, туда мечтает каждый игрок. 20-летний англичанин еще далеко, но он определенно начал свой путь и уже получает национальное и международное признание в начале сезона 2024/2025.

Джейми Гиттенс наслаждается успехом, а Марсель Сабицер - нет

"Когда Джейми выходит на поле в 16 лет, его просто не остановить", - заметил спортивный директор "Боруссии Дортмунд" Себастьян Кель. Возможно, он уже оценивал предложения, которые поступают для такого стабильно талантливого игрока. Быть молодым талантом в "Боруссии" всегда означало иметь потенциал для вхождения в элиту мирового футбола. Ролевые модели Эрлинг Хаaland и Джуд Белингхэм еще свежи в памяти "Боруссии". Но, конечно, клубу нужно постоянно укреплять свою репутацию. С Гиттенсом это может получиться. Но это была всего лишь мысль, которая промелькнула в уме в этот 18 сентября 2024 года. Сезон и новая команда "Боруссии" все еще находятся в стадии изучения. Еще много времени осталось для таких сценариев конца сезона.

"Это был хороший день, мы победили, и я очень доволен", - сказал Гиттенс, держа в руках приз лучшего игрока матча. Он, возможно, поставит его в своей гостиной, это заслуженный приз. Тот, за который он так усердно работал. "Я выхожу на поле, чтобы повеселиться и оставить свой след в игре", - объяснил он. Ему потребовалось меньше десяти минут после выхода на замену, чтобы вытеснить Марселя Сабицера на первый план. Сабицер, однако, не наслаждался игрой до этого.

Сахин снова поставил его на атакующую позицию на фланге, пытаясь контролировать Максима де Куйпера, левого защитника Брюгге, который опасен в атаке. "Шестерка лучше", - сказал австриец после матча. Фланг не его "идеальная позиция", но ultimately coach has the final say. "Это нужно уважать", - кратко сказал он. "Есть ситуации, когда нам нужен он в других позициях", - сказал Сахин, утешая своего игрока: "Он также сыграет во многих матчах в шестерке". Это были единственные неприятные моменты в первый вечер Лиги чемпионов сезона для "Боруссии".

Брюгге находит решения, "Боруссия" ждет

"Боруссия" была терпелива. В течение длительного времени команда "Боруссии" сталкивалась с глубоко сидящим блоком Брюгге с большим владением мячом, но безрезультатно. В течение длительного времени команда "Боруссии" вынуждена была терпеть опасные контратаки. Даже после замен Гиттенса и Феликса Нмеча, который заменил Паскаля Гросс во втором тайме, "Боруссии" казалось, что она потеряла контроль над игрой. "Игра была немного вялой, и мы не находили многих решений в финальной трети. У нас было много владения, но мы не были очень хороши в давлении на контратаку", - сказал капитан Эмре Кaan после матча. "Это нужно улучшить. Не все было идеально, но мы взяли три очка, и это главное".

Только после замен в 68-м минуте "Боруссия" вернула контроль. Десять минут назад тренер Нури Сахин уже сделал замены, выпустив Серу Гуирassy, который забил первый гол с пенальти в конце, и Вальдемара Антона вместо Рами Бенсебаини. Это не помогло. Также потому, что 23-летний полузащитник Рафаэль Оньедика находил быстрые решения всякий раз, когда "Боруссия" теряла мяч. Бельгийцы снова и снова добирались до правильной атакующей стороны быстрыми обменами, но они снова и снова терпели неудачу. Чем дольше продолжалась первая игра Лиги чемпионов, тем более парадоксально казалась победа гостей из Вестфалии.

Подобно своей мировой известности, "Боруссия Дортмунд" держала хозяев в напряжении, ожидая неожиданной победы в течение значительной части матча. Это напоминает прошлогоднюю встречу между "Реал Мадрид", победителем Ла Лиги, и командой Бундеслиги "ВФБ Штутгарт", где предыдущие чемпионы, несмотря на значительно более низкий уровень, могли рассчитывать на свой богатый опыт многих европейских вечеров.

Потерпевшая сторона, возглавляемая вратарем Симоном Миньоле, осталась только повторять обычные фразы в таких ситуациях. Бывший голкипер Ливерпуля, вернувшийся на родину в Бельгию в 2019 году, признал: "Мы играли хорошо. До 75-й минуты мы были в контроле, у нас было много моментов. Если бы мы забили в нужный момент, мы бы победили здесь. К сожалению, они забили после рикошета. Счёт 0:3 слишком велик. Мы этого не заслуживаем. Мы показали хорошую игру." Выступление, которое, возможно, недолго будет помниться в Брюгге. Это обычное явление на ранних стадиях сезона Лиги чемпионов, независимо от нового формата с гигантской таблицей из 36 команд.

Юлиан Брандт о забивании голов в нужный момент

Победившая команда заработала очки и теперь готовится к следующему матчу. В субботу они встретятся с "ВфБ Штутгарт", который показал во время матча против "Реала", что может держаться на равных с европейским футбольным гигантом в течение длительного времени. Многие команды проходили через подобное. Например, "Унион Берлин", "РБ Лейпциг", "Бавария Мюнхен" и сами "Боруссия Дортмунд", все они столкнулись с подобными испытаниями в прошлом году. В каком-то смысле Брюгге не стало исключением.

В самом деле, игра была больше о том, как "Боруссия Дортмунд" добьётся победы, чем о том, заработают ли они три очка. "Не только первые 45 минут, но и все 90, чтобы забить голы. Иногда нужно проявить терпение. Было сложно, но мы справились сегодня", - объяснил полузащитник Юлиан Брандт, сохраняя хладнокровие победителя, на DAZN.

Нам удалось отличиться благодаря выходам со скамейки запасных. Как и в нашей игре против "Айнтрахт", это были замены, которые повлияли на результат. Но голы можно забивать и в конце матча", - добавил Брандт. Как и в нашей победе над "Ейнтрахт" в Бундеслиге, это был Джейми Гиттенс, избавившийся от двойной фамилии в межсезонье, который снял напряжение вокруг звезды, испытывающей трудности в Лиге чемпионов. Наша тренировка принесла свои плоды.

Несмотря на свой недавний успех с "Боруссией Дортмунд", Джейми Гиттенс признаёт важность продолжения упорной работы и наслаждения игрой. С другой стороны, полузащитник Марсель Сабицер испытывал трудности на фланге атаки, выражая желание играть на другой позиции.

Как запасной, Гиттенс неоднократно демонстрировал свои футбольные навыки, перемещаясь в штрафную площадь, оценивая ситуацию и забивая голы. В предыдущей игре "Боруссии" в Лиге чемпионов против Брюгге команде было сложно прорвать оборону соперника и создать голевые моменты до выхода Гиттенса на замену.

Читайте также: