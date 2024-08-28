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Федеральные земли ГерманииНовостиНеделя

Футболисты из HSV переходят в Volkspark.

Футболистки из второй лиги теперь будут проводить свои домашние матчи на Волькспарке, но не на стадионе Волькспарк.

 and  Hanna Hofmann
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В ближайшие дни тренер HSV Марвин Больц и защитник Сарра Штёкманн, а также вся их команда станут...
В ближайшие дни тренер HSV Марвин Больц и защитник Сарра Штёкманн, а также вся их команда станут частым зрелищем возле станции метро Volksparkstadion.

- Футболисты из HSV переходят в Volkspark.

Женская футбольная команда Hamburger SV из низшей лиги проводит домашние матчи этого сезона недалеко от Volksparkstadion. Как объявил клуб, они будут играть на поле 6 на кампусе HSV, дебютировав в воскресенье (2:00) против FSV Gütersloh.

Это решение было принято в результате их обнадеживающего спортивного прогресса и еще одного значительного шага в постоянном укреплении женского футбола в HSV, как указано в пресс-релизе. Новое место имеет значительно большая вместимость, около 630 стоячих мест, чем их предыдущая домашняя арена в Нойерштедте.

"Кроме того, женская команда Hamburger SV теперь находится географически ближе к сердцу HSV, Volksparkstadion", - сказала координатор HSV Сакка Бреер. "Мы рады, что нашли подходящее решение на этот сезон и можем начать свой первый домашний матч с полной энергией".

Спортивный комплекс Paul-Hauenschild в Нойерштедте по-прежнему будет служить тренировочной базой для женщин HSV и местом проведения матчей юниоров. В то же время, Sportpark Eimsbüttel, где команда провела некоторые домашние матчи прошлого сезона, в настоящее время проходит ремонт.

Женская футбольная команда Hamburger SV проведет свой первый домашний матч сезона в воскресенье, что будет их дебютом против FSV Gütersloh. После матча команда продолжит тренировки на спортивном комплексе Paul-Hauenschild в Нойерштедте.

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