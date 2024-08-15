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СпортНовостиГермания

Футболист Марко Реус подписал контракт с "Лас-Анджелес Глэкси".

Время Марко Ройса в Боруссии закончилось, но его футбольная карьера далека от завершения. После долгого периода в Дортмунде он готов к 'новому приключению'.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
35-летний Марко Ройс хочет играть до конца сезона 2026 года в Лос-Анджелесе
35-летний Марко Ройс хочет играть до конца сезона 2026 года в Лос-Анджелесе

- Футболист Марко Реус подписал контракт с "Лас-Анджелес Глэкси".

Бывший футболист национальной сборной Марко Ройс перешёл в клуб Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси». Клуб объявил, что 35-летний Ройс подписал контракт сроком на два с половиной года, до конца сезона 2026. Ранее об этой сделке сообщало ESPN. После истечения контракта с «Боруссией Дортмунд», Ройс присоединится к команде из США на свободном трансфере. Нападающего представят официально в эту пятницу вечером (по центральноевропейскому времени). В прошлом в «Лос-Анджелесе» играли такие звезды, как Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович.

Менеджер «ЛА Гэлакси»: «Марко Ройс — мировой класс игрока»

«Всего наилучшего в Калифорнии, Марко!» — написали на своей домашней странице в «БВБ». После двенадцати лет в Дортмунде клубу не удалось предложить Ройсу новый контракт. Однако коренной дортмундский футболист сказал, что у него все еще есть желание «начать новое приключение».

«Марко Ройс — мировой класс игрока, который блистал на самом высоком уровне и играл в двух финалах Лиги чемпионов за «Боруссию Дортмунд» и с национальной сборной Германии на чемпионате мира», — сказал Вилл Кунц, генеральный менеджер «ЛА Гэлакси». «Мы рады вкладу Марко в «ЛА Гэлакси», когда мы входим в решающую фазу сезона MLS 2024 и далее».

После разочаровывающего сезона 2023, в котором «ЛА» не попала в плей-офф, «Гэлакси» в настоящее время является одним из фаворитов на титул. С Ройсом в качестве дополнительной атакующей опции команда надеется выиграть свой первый Кубок MLS с 2014 года. «Он проверенный победитель и лидер, чей талант и видение игры идеально впишутся в команду, когда мы готовимся к возобновлению лиги и борьбе за плей-офф», — сказал тренер Грег Ванни.

«Ройс будет координироваться со своими новыми товарищами по команде в Калифорнии, так как он родом из Германии, из Дортмунда».

«Кроме того, его исключительные навыки и опыт, полученные в «Боруссии Дортмунд» и национальной сборной Германии, безусловно, повысят шансы «ЛА Гэлакси» на завоевание Кубка MLS, который они последний раз выигрывали в 2014 году».

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