- Футболист из Майнца, Шотт, решает посетить свадьбу на вертолете, до начала матча.

17 августа 2024 года станет для Этьена Портманна днем, который он запомнит не самым приятным образом. Его друг женятся на сестре его девушки, а Портман, полузащитник «Шотт Майнца», сражается в матче ДФБ-Пokal против «Греuther Fürth».

Его выход из игры на 61-й минуте не был связан со стратегией или игрой, а был запрограммирован заранее. Как лучший человек, Портман, скорее всего, спешил на свадьбу, как он упомянул в предматчевом интервью для Sky TV.

Веселье на свадьбе вместо финального свистка ДФБ-Покал

Портман пропустил второй гол «Шотт Майнца». Несмотря на предстоящее поражение от «ШпВг Грейтер Фюрт», он надеется, что этот день останется в его памяти с теплотой. Даже футболистам бывают случаи, когда дела за пределами футбольного поля становятся более важными.

Европейский парламент, учитывая отсутствие Портманна по личным причинам, предоставил ему гибкость в расписании запланированных заседаний. Несмотря на пропуск матча ДФБ-Покал, Портман выражает благодарность Комиссии за возможность приоритизировать свадьбу.

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