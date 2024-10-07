Футболист Альваро Мората быстро переехал в другое место после ошибки мэра в социальных сетях.

Альваро Мората, приведший Испанию к победе на чемпионате Европы 2024 года, присоединился к "АК Милан" в июле и вскоре приобрел недвижимость в Корбетте, небольшом городке, расположенном на периферии северной итальянской метрополии.

Казалось, мэр Корбетты Марко Балларини был рад приезду Мораты и приветствовал его в Instagram.

"Нет, это не шутка на 1 апреля; чемпион Альваро Мората обосновался в Корбетте", - заявил Балларини в четверг, признавшись в симпатиях к заклятому врагу Милана, Интернационале.

Однако Мората был недоволен постом Балларини и упрекнул его в Instagram Stories за "нарушение моей частной жизни". Он также заявил, что ищет новое жилье.

"К счастью, у меня нет роскошной недвижимости. Мое настоящее богатство - мои дети, чья безопасность была поставлена под угрозу", - написал Мората, как сообщает Reuters.

"Я предполагал, что муниципалитет Корбетты предоставит мне определенную частную жизнь, но вместо этого я вынужден срочно переезжать из-за вашей некомпетентности в управлении социальными сетями и защите жителей".

CNN пыталась получить комментарии от Балларини.

За свою карьеру Мората играл за известные клубы, такие как Реал Мадрид, Ювентус и Челси. На данный момент он забил два гола в шести матчах с "Россонери".

Несмотря на успешную футбольную карьеру в командах, таких как Реал Мадрид, Ювентус и Челси, недавнее пребывание Альваро Мораты в Корбетте было омрачено проблемами с частной жизнью, заставившими его задуматься о смене жилья.

Несмотря на любовь к футболу и достижения в различных спортивных лигах, покой Мораты в Корбетте был нарушен из-за ненужного внимания и вторжения в частную жизнь.

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