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Футбол служит зеленым местом для ставок.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Футбол служит зеленым местом для ставок.

Разгораются слухи о скандалах со ставками в немецком любительском футболе: несколько матчей расследуются на предмет манипуляций

С ноября 2022 года в Германии возникли подозрения в манипулировании матчами, затронувшими примерно 17 игр на разных уровнях. Среди якобы повлиявших матчей есть игры из 3-й лиги, региональных лиг и различных Оберлиг, используемых для мошенничества со ставками. Ключевые игры с подозрительными судейскими решениями или странными выступлениями вратарей и защитников якобы видели подозрительную активность ставок, а сообщается, что внутренняя информация продавалась на темных рынках ради потенциально больших выигрышей. Утверждается, что доказательства, такие как подтверждающие чат-логи, поддерживают эти криминальные утверждения.

Законны ли ставки на любительские матчи по футболу?

В Германии ставки на спорт запрещены Государственным договором о азартных играх. Однако иностранные платформы ставок предлагают возможность делать ставки на любительские игры ниже трех профессиональных лиг страны. Компании, подобные Sportradar, которые собирают и цифровизируют данные о матчах, распространяют в режиме реального времени информацию о ходе игры и поднимают тревогу, если на конкретные события во время игры в определенной стране делаются неестественно большие ставки, тем самым помогая раскрывать потенциальные манипуляции.

Почему на любительские матчи можно делать ставки в режиме реального времени?

Благодаря скаутам данных, на любительские матчи можно делать ставки в режиме реального времени. В документальном фильме ARD показано, как эти люди работают на линии 5-й лиги, живыми обновляя данные о матче через свои мобильные телефоны для онлайн-платформ. Благодаря этому потоку данных коэффициенты на матч меняются минута за минутой в зависимости от выступления команд. Иностранные провайдеры ставок позволяют отслеживать в режиме реального времени и делать ставки на эти игры, при этом скауты данных являются их основными клиентами в документальном фильме ARD.

Почему любительские матчи по футболу уязвимы для договорных матчей?

Финансовые стимулы, вытекающие из низких зарплат, привлекают игроков и судей, заинтересованных в легком и, казалось бы, быстром дополнительном доходе, делая игры низших лиг особенно восприимчивыми к манипуляциям. Влияние на исходы матчей через целенаправленные действия, как правило, взятки, относительно незаметно в любительской лиге.

Насколько выгодна Бундеслига от ставок на спорт?

Реклама ставок на спорт теперь широко распространена на матчах первого дивизиона и даже на самих стадионах, и большинство клубов заключают спонсорские соглашения с провайдерами ставок, лотерейными компаниями или казино, в том числе и немецкая футбольная лига (ДФЛ).VFL Bochum остается исключением среди текущих соревнований первого дивизиона. В VfB Stuttgart прошлый год вызвал скандал, когда французский провайдер ставок стал главным спонсором клуба, что вызвало резкую критику со стороны фанатов и инвестора Porsche. Несмотря на ранее согласованный трехлетний контракт, партнерство было досрочно прекращено после этого сезона.

Какие меры принимаются против договорных матчей?

Расследования по этим матчам все еще продолжаются и занимают много времени. Недавние заявления немецкого футбольного союза (ДФБ) свидетельствуют о сотрудничестве с Федеральным уголовным полицейским управлением (БКА) и Государственным уголовным полицейским управлением (ЛКА) для сбора доказательств, но на данный момент нет конкретных результатов в отношении обвиняемых матчей. Некоторые клубы приняли агрессивные меры, чтобы прервать поток данных к иностранным провайдерам ставок, принимая меры, такие как выселение скаутов данных во время домашних игр и предотвращение ставок в режиме реального времени. Недавно такой инцидент произошел с ALTONA 93 из клуба Гамбург в прошлую субботу.

Скандал с манипуляциями ставками также затронул матчи по футболу, и некоторые спорные игры в 3-й лиге и региональных лигах находятся под расследованием. Несмотря на то, что ставки на спорт запрещены в Германии в соответствии с Государственным договором о азартных играх, иностранные платформы ставок все еще позволяют делать ставки на эти любительские игры, создавая потенциальные уязвимости.

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