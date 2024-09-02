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Фурбиддлтон-хаос оставляет Фрайбург в шоке, ФК "Бавария" проявляет сострадание

Досадный момент отдельного человека, однажды ставшего безумным

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

Фурбиддлтон-хаос оставляет Фрайбург в шоке, ФК "Бавария" проявляет сострадание

Вновь VAR в Бундеслиге стал причиной скандала - двойная неприятность. В матче между ФК Байерн и СК Фрайбург были назначены два спорных пенальти, по одному для каждой команды. Фрайбург в ярости, а Байерн пытается осмыслить ситуацию.

Капитан Фрайбурга, Кристиан Гюнтер, был шокирован, а их менеджер, Юлиан Шмидт, почувствовал себя неловко - два спорных пенальти за игру рукой вызвали гнев и недоумение в СК Фрайбург после их поражения 0:2 от ФК Байерн. Стоит отметить, что второй пенальти был назначен Фрайбургу.

"Это ужасно получать такой пенальти. Я не хочу такой пенальти. Я не хочу его. Нам не нужно извиняться", - сказал Шмидт после матча, когда судья Кристиан Дингерт назначил пенальти Фрайбургу в компенсированное время, который Лукас Хёлер не смог реализовать.

Гарри Кейн вывел Байерн вперед со счетом 1:0 на 38-й минуте, но VAR вмешался, подозревая игру рукой у Макса Розенфельдера. В результате Дингерт изменил свое первоначальное решение и назначил угловой Байерну после просмотра видео.

"Это абсурд, и я не могу понять это", - сказал Гюнтер, капитан Фрайбурга, в интервью DAZN. "Это безумный пенальти. Если это игра рукой, я, может быть, вообще уйду из футбола. Это абсурд, и я действительно не могу понять это. Те, кто принимает такое решение, должны выйти в эфир и объяснить его. DFB должен организовать семинар о том, как прыгать, не используя руки. Они должны проинформировать нас перед сезоном о том, как прыгать, не используя руки".

Даже спортивный директор Байерн Мюнхен, Макс Эберл, сочувствовал разочарованию Фрайбурга. "Во время матча удар Кейна был угловым", - заявил Эберл. "Так было бы мое решение". В целом, сейчас "невероятно сложно" судьям. "Я должен признать, у меня нет решения. Самое простое решение - все, что касается руки, это игра рукой. Но тогда мы играем в хоккей, и будут специалисты, которые будут перебрасывать мяч на руки всем", - добавил Эберл. "Вы должны иметь чувство, действительно ли это ясный пенальти или нет". Это не было вторым случаем в Альянц Арене.

Телевизионная трансляция матча показала видеодоказательства спорного пенальти, назначенного Байерну, что вызвало споры среди фанатов Фрайбурга. Шмидт выразил свое разочарование, сказав: "Видео четко показывает, что это не было игрой рукой, и я категорически не согласен с решением".

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