Фрэнсис Бин Кобейн и Райли Хоук приветствуют нового мальчика в своей семье.

Курт Кобейн, единственный ребенок легендарного вокалиста Nirvana, появился на свет в результате союза с Кортни Лав. О его рождении было объявлено 17 сентября 20XX.

"Добро пожаловать в мир, наше самое прекрасное сокровище. Мы любим тебя безмерно," - написали они в Instagram, прикрепив три черно-белых снимка новорожденного.

Малыш получил имя Ронин Уокер Кобейн Хок.

Хок - сын легенды скейтборда Тони Хока и его бывшей жены Синди Данбар, которые были женаты с 1990 по 1993 год.

"Мой дорогой внук!" - воскликнул Тони Хок в комментариях к Instagram.

Свадебный звон для Хока и Кобейна прозвенел в октябре 2023 года.

Как сообщает People, церемонию провел Майкл Стипе, крестный отец Кобейна и вокалист R.E.M.

После свадьбы молодожены отправились в роскошный медовый месяц, полный развлечений.

Кёртис Кобейн-Хок, их первый ребенок, часто наслаждался просмотром документальных фильмов о музыкальных достижениях своего деда в качестве семейного развлечения.

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