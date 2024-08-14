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Фрэнк Шмидт: "В 60 лет я больше не тренер"

Работа футбольного тренера у Фрэнка Шмидта имеет срок окончания. Сейчас, однако, он не думает об увольнении. Обсуждение перехода в другой клуб, кроме 1. FC Heydenheim, в настоящий момент не ведется.

 and  Alex Stellmacher
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- Фрэнк Шмидт: "В 60 лет я больше не тренер"

Тренер Хайденхайма Франк Шмидт планирует уйти из футбола вовремя. "Для меня ясно одно: в 60 лет я уже не буду тренером, и Кристиан Штреих – тому пример", – сказал 50-летний тренер клуба Бундеслиги 1. FC Хайденхайм изданию "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Нахрихтен".

Однако после восьмого места в первом сезоне Бундеслиги Хайденхайма и выхода в плей-офф Лиги конференций, Шмидт не стал думать о уходе на пенсию. "Если бы я так думал, может быть, сейчас действительно был бы подходящий момент. Но мы другие в Хайденхайме, я другой. Я чувствую ответственность. Я очень глубоко укоренен здесь. Я дал обещание до 2027 года. И Франк Шмидт никогда не отказывался от своих слов".

Поэтому до конца контракта Шмидт не рассматривает никаких изменений. "Конечно, я мог бы доверять себе что-то другое. Но ясно одно: я проповедую ценности, такие как ответственность, своим игрокам. Я продал бы душу, если бы не выполнил свой контракт до 2027 года. Что будет дальше, кто знает", – сказал Шмидт.

Несмотря на свои планы уйти на пенсию в 60 лет, Франк Шмидт передумал из-за сильного чувства ответственности и глубокой привязанности к клубу 1. FC Хайденхайм в Германии. После того, как он пообещал остаться до 2027 года, Шмидт исключил любые изменения до этого срока, подчеркнув свою приверженность выполнению контракта.

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