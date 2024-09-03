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ОбществоНовостиГермания

Фрэнк, известная женщина в странах ССАГПЗ, выражает желание состариться и набрать вес вместе со своим супругом.

Улрике Франк празднует свою 25-ю годовщину брака: знаменитая актриса из 'Времен славы, времен несчастья' делится своими опытом любви, счастья и своими стремлениями на будущее.

 and  Melissa Williams
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Она находит 'идеальный ансамбль': Улрике Франк и муж Маркус Шубринг для неё.
Она находит 'идеальный ансамбль': Улрике Франк и муж Маркус Шубринг для неё.

- Фрэнк, известная женщина в странах ССАГПЗ, выражает желание состариться и набрать вес вместе со своим супругом.

В немецком мыле "Доброе время, плохое время" (GZSZ) жизнь в любви персонажа Катрин Флемминг может измениться, но в реальности актриса Ульрике Франк радуется значительной стабильности: в 55 лет она и ее композитор-муж Марк Шубринг празднуют 25-летие свадьбы.

Время летит быстро, но многое произошло. Но то, что остается, - любящая пара, пара, решившая пройти через жизнь вместе и постареть вместе. Гармоничная пара, независимо от солнца или штормов! Франк прокомментировала во время интервью RTL.

Традиция юбилея включает в себя уникальное фото

Суть их брака? "Мы продолжаем открывать и удивлять друг друга, не ограничивая выражения любви днями рождения или юбилеями". Пара соблюдает традицию на свадебных юбилеях: "Мы обычно проводим несколько дней в Шотландии. Затем мы всегда делаем уникальное фото только наших двух силуэтов, чтобы поделиться им с миром".

Франк, постоянный персонаж GZSZ с конца 2002 года, имеет много причин оставаться довольной в предстоящие годы: "Марк - мое величайшее благословение. Я хочу состариться и стать старой вместе с ним и действительно хочу увидеть, что жизнь нам приготовила. Мы готовы!"

Несмотря на вымышленные взлеты и падения в любви Катрин Флемминг в GZSZ, актриса Ульрике Франк находит радость в стабильном браке с композитором Марком Шубрингом, который родом из Германии. В этом году они празднуют 25-летие свадьбы, подтверждая свою приверженность пройти через жизнь вместе.

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