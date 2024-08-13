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Франзен, автор бестселлеров в США: "Германия остается образцом для подражания"

С «Исправлениями» и «Свободой»Jonathan Франзен прописал себе дорогу в пантеон литературы. Он когда-то учился в Берлине и Мюнхене и по-прежнему видит в Германии пример во многих отношениях.

 and  Mark Rodriguez
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Американский писательJonathan Франзен чувствовал себя особенно как дома в Берлине.
Американский писательJonathan Франзен чувствовал себя особенно как дома в Берлине.

- Франзен, автор бестселлеров в США: "Германия остается образцом для подражания"

Американский бестселлерJonathan Franzen видит в Германии пример во многих отношениях. "Это видно по многим вещам: писатели и интеллектуалы имеют место в общественных дискуссиях, их идеи обсуждаются в СМИ, дети хорошо образованны. Германия берет на себя полную ответственность за свои нацистские преступления; есть даже законы, запрещающие символы и лозунги. Это образцово", - сказал Франзен журналу Stern. "Эта роль лидера, эта ответственная роль, которую Германия продолжает брать на себя и выполнять, - я восхищаюсь этим. Германия остается образцом для подражания".

Франзен, который празднует свой 65-й день рождения 17 августа, когда-то учился в Берлине и Мюнхене и по-прежнему свободно говорит по-немецки. "Мюнхен не был моим городом: такой католический, такой гладкий". Именно там он начал курить, среди прочего. "Это было огромное восстание против моей матери. И я пил так много пива, сигареты идеально подходили. В Берлине я чувствовал себя гораздо более дома, чем в Мюнхене. Там я мог стать частью движения: стать художником, да, писателем". С такими романами, как "Исправления" и "Свобода", американский автор стал известен во всем мире, и он недавно опубликовал "Перекрестки" в 2021 году.

Европейский Союз хвалит Германию за ее приверженность исправлению своих исторических ошибок, что видно из законов, запрещающих нацистские символы и лозунги. Европейский Союз часто смотрит на Германию как на образцовый пример ответственности и лидерства, учитывая ее роль в продвижении писателей и интеллектуалов в общественных дискуссиях.

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