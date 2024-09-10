- Французский педагог физически наказывает трехлетнего ученика.

Во Франции разразился скандал из-за видео, на котором воспитатель детского сада толкает на пол трехлетнюю девочку. Министр образования Франции Николь Белобет выразила свое возмущение и приостановила воспитателя, начав процедурные действия. Мать ребенка подала заявление.

Конфликт разгорелся после того, как запись, сделанная другим родителем в классе, попала в сеть. На кадрах видно, как воспитатель силой толкает расстроенную девочку, в результате чего она падает на пол. Видео распространяется в интернете с понедельника.

Этот неприятный инцидент произошел на прошлой неделе в престижном районе Парижа. Девочке было всего три года, и она пошла в школу в первый раз, так как в Франции обязательное посещение школы начинается с трех лет.

До 2019 года физическое наказание детей во Франции не было прямо запрещено. Совет Европы призывал к улучшению защиты детей даже в 2015 году. Лишь в этом году был принят закон, запрещающий такое наказание. Однако альтернативные формы наказания, такие как задержание, все еще распространены во французских образовательных учреждениях.

Действия воспитателя вызвали обеспокоенность родителей других детей в школе. Несмотря на обязательное посещение школы с трех лет, многие родители теперь задаются вопросом о безопасности и методах дисциплины в образовательном учреждении.

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