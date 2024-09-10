Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиДети

Французский педагог физически наказывает трехлетнего ученика.

Запись, сделанная на мобильном устройстве во французском детском саду, вызвала всеобщее возмущение. На кадрах зафиксирован момент, когда воспитатель наносит удары по спине трехлетнему ребенку.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

- Французский педагог физически наказывает трехлетнего ученика.

Во Франции разразился скандал из-за видео, на котором воспитатель детского сада толкает на пол трехлетнюю девочку. Министр образования Франции Николь Белобет выразила свое возмущение и приостановила воспитателя, начав процедурные действия. Мать ребенка подала заявление.

Конфликт разгорелся после того, как запись, сделанная другим родителем в классе, попала в сеть. На кадрах видно, как воспитатель силой толкает расстроенную девочку, в результате чего она падает на пол. Видео распространяется в интернете с понедельника.

Этот неприятный инцидент произошел на прошлой неделе в престижном районе Парижа. Девочке было всего три года, и она пошла в школу в первый раз, так как в Франции обязательное посещение школы начинается с трех лет.

До 2019 года физическое наказание детей во Франции не было прямо запрещено. Совет Европы призывал к улучшению защиты детей даже в 2015 году. Лишь в этом году был принят закон, запрещающий такое наказание. Однако альтернативные формы наказания, такие как задержание, все еще распространены во французских образовательных учреждениях.

Действия воспитателя вызвали обеспокоенность родителей других детей в школе. Несмотря на обязательное посещение школы с трех лет, многие родители теперь задаются вопросом о безопасности и методах дисциплины в образовательном учреждении.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Примерно 5700 медицинских специалистов, в том числе доктора и исследователи, работают вCharité.
Панорама

Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения

Медицинские работники в "Шарите" принимают печальное решение относительно благосостояния своего учреждения Группа журналистов из "Штерн" и RTL расследует: серьезные проблемы с качеством медицинского обслуживания в берлинской клиникеCharité вызывают беспокойство среди медицинского персонала. Примерно 80% сотрудников оценивают качество медицинского обслуживания на 4 балла или ниже. Многие врачи

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В настоящий момент пересечь Кароламост невозможно.}
Панорама

Упадк Моста Каролы подчеркивает состояние разрушенных общественных структур.

Упадк Моста Каролы подчеркивает состояние разрушенных общественных структур. Федеральные и местные политики пренебрегали содержанием инфраструктуры в течение некоторого времени, предупреждают эксперты. Это бездействие увеличивает вероятность инцидентов, подобных обрушению моста Карла в Дрездене. Требуется финансирование, но федеральный министр транспорта Виссинг приуменьшает проблему, перекладывая вину на других. Частичное обрушение моста Карла в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры.
Панорама

Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры.

Спад моста Карола подчеркивает состояние разрушенной инфраструктуры. В Германии растет озабоченность состоянием мостов после частичного обрушения моста Карола в Дрездене. Необходимы значительные инвестиции для решения этой проблемы, а Дрездену, учитывая его нынешние финансовые трудности, нужен план по реконструкции этого важного транспортного маршрута. Специалист по мостам Мартин Мертенс подчеркивает плохое состояние

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно