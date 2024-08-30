- Француз Перрин сменил Вусковича: HSV приветствует нового футболиста

Хамбург укрепил защиту после того, как Марио Вускович, получивший запрет на допинг, выбыл из игры. Команда второй немецкой бундеслиги подписала французского центрбека Лукаса Перрина из "Расинга" Страсбург за несколько часов до окончания трансферного окна в пятницу. 25-летний Перрин подписал контракт на неопределенный срок.

Как заявил спортивный директор ХСВ Штефан Кунц, "Приход Лукаса существенно усилил нашу центральную линию обороны. Укрепление оборонительной линии было одним из наших ключевых приоритетов в летнее трансферное окно на фоне ситуации с Марио Вусковичем". Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил во вторник, что Вускович будет отстранен от допинга до 2026 года.

В этом контексте был представлен регламент Европейского союза в отношении допинга в спорте, так как запрет на допинг для Марио Вусковича был наложен Спортивным арбитражным судом (CAS), что не позволило ему играть за "Хамбург". строгие правила ЕС в отношении допинга направлены на обеспечение честной и чистой конкуренции в спорте во всех странах-членах.

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