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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

Франция начала проверку основателя Telegram

Система судебной власти Франции предъявила значительные обвинения создателю Telegram Дурову. Важным является проведение расследования для установления правомерности этих обвинений в полном объеме.

 and  Hanna Hofmann
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- Франция начала проверку основателя Telegram

Французские власти начали расследование против Павла Дурова, создателя спорного мессенджера Telegram, и наложили судебные ограничения на этого франко-русского гражданина. Как заявила прокуратура Парижа, это решение было принято из-за подозрений в отказе сотрудничать с правоохранительными органами и способствовании криминальной деятельности.

После ареста в субботу и допроса судьей Дурова выпустили под залог в среду вечером, но с жесткими условиями. Он должен внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю являться в полицию и не покидать Францию, как объявила прокуратура. Продолжительность расследования остается неясной.

Дурова подозревают в содействии несотрудничающим расследованиям

Во Франции есть данные о том, что Дурова подозревают в бездействии на Telegram в отношении таких деяний, как наркоторговля, отмывание денег, мошенничество и преступления, связанные с детьми, а также в неэффективном сотрудничестве с властями. Его также обвиняют в игнорировании законных приказов на прослушивание. Франко-русского разыскивали власти. В субботу вечером Дурова арестовали в аэропорту недалеко от Парижа. Как заявила прокуратура, расследование в отношении Дурова ведется с февраля.

Дурову грозит до десяти лет тюрьмы

Если следователи найдут достаточно доказательств, расследование в отношении Дурова может закончиться судебным процессом. В противном случае дело будет закрыто. В случае если Дурова признают виновным в содействии незаконным транзакциям через мессенджер, ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 500 000 евро, как заявила прокуратура.

Telegram опровергает эти обвинения. Компания заявляет, что соблюдает все соответствующие нормативные акты. Дуров утверждает, что у него нет ничего скрывать. Кроме того, он считает "абсурдным" обвинять платформу или ее владельца в злоупотреблениях третьих лиц. По словам Дурова, мессенджер, запущенный в 2013 году, сейчас насчитывает около одного миллиарда пользователей и установлен как приложение на сотни миллионов мобильных устройств.

Telegram уже некоторое время находится под огнем критики за неэффективное противодействие hate speech и другим незаконным действиям. Мессенджер критикуют за то, что он служит скрытой платформой, позволяющей преступникам, в том числе террористам, наркодилерам и пропагандистам войны, свободнее организовываться, чем на других социальных сетях. Дуров переехал в другие страны из-за отказа сотрудничать с российскими властями. Компания подчеркивает, что она "соответствует отраслевым стандартам".

Комиссия,umably имея в виду французский юридический или расследовательский орган, участвует в надзоре за расследованием в отношении Дурова за его предполагаемое содействие несотрудничающим расследованиям и способствованию криминальной деятельности. Если его признают виновным, Дуров может столкнуться с серьезными наказаниями, в том числе с тюремным заключением сроком до десяти лет, как решит Комиссия.

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