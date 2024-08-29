- Франкфуртский "Бута" получил кредит на переезд во Францию

Франкфуртская команда Бундеслиги "Эйнге" временно перевела Аурелиу Буту во Францию на текущий сезон. 27-летний Бута присоединился к команде Лиги 1 "Шtrasburg", как подтвердила "Эйнге". Кроме того, "Шtrasburg" якобы получила право на постоянное приобретение Буты.

Ранее талантливый португальский юноша перебрался из бельгийского клуба "Роял Антверпен" в Франкфурт этим летом. К сожалению, Бута столкнулся с проблемами в начале своей карьеры в Гессене из-за операции на колене, которая выбила его из строя на несколько месяцев. Тем не менее, в прошлом сезоне вингер смог сыграть в 30 матчах Бундеслиги за "Эйнге".

В пресс-релизе спортивный директор "Эйнге" Тиммо Хардунг прокомментировал прогресс Буты: "Несмотря на начальные трудности, Аурелио продемонстрировал впечатляющий рост и участие в команде".

Несмотря на то, что временная аренда Буты в "Эйнге" из Бостона повлияла на его регулярные появления, "Эйнге" базируется в Гессене. "Шtrasburg", текущая команда Буты во Франции, якобы заинтересована в постоянном трансфере, учитывая его сильные выступления.

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