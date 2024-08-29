Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

Франкфуртский "Бута" получил кредит на переезд во Францию

Активность на трансферном рынке подходит к финальной стадии. В частности, в «Айнтрахте» из Франкфурта происходят некоторые изменения. Unterstützer Buta, как сообщается, покинет клуб на правах аренды, возможно, навсегда.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- Франкфуртский "Бута" получил кредит на переезд во Францию

Франкфуртская команда Бундеслиги "Эйнге" временно перевела Аурелиу Буту во Францию на текущий сезон. 27-летний Бута присоединился к команде Лиги 1 "Шtrasburg", как подтвердила "Эйнге". Кроме того, "Шtrasburg" якобы получила право на постоянное приобретение Буты.

Ранее талантливый португальский юноша перебрался из бельгийского клуба "Роял Антверпен" в Франкфурт этим летом. К сожалению, Бута столкнулся с проблемами в начале своей карьеры в Гессене из-за операции на колене, которая выбила его из строя на несколько месяцев. Тем не менее, в прошлом сезоне вингер смог сыграть в 30 матчах Бундеслиги за "Эйнге".

В пресс-релизе спортивный директор "Эйнге" Тиммо Хардунг прокомментировал прогресс Буты: "Несмотря на начальные трудности, Аурелио продемонстрировал впечатляющий рост и участие в команде".

Несмотря на то, что временная аренда Буты в "Эйнге" из Бостона повлияла на его регулярные появления, "Эйнге" базируется в Гессене. "Шtrasburg", текущая команда Буты во Франции, якобы заинтересована в постоянном трансфере, учитывая его сильные выступления.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.
Федеральные земли Германии

Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.

Женщина 37 лет по какой-то причине теряет управление своим авто на дороге, встав в аварию, после которой оказывается ранена вместе с тремя своими спутниками.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Два летчика транспортируются в медицинское учреждение.
Федеральные земли Германии

Авария на воздушном борту привела к двум жертвам, в которых участвовал вертолет.

Геликокупированный вертолет неожиданно столкнулся с полем, что привело к сильному удару о землю и опрокидыванию. К сожалению, пилот и второй пилот получили травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Высокие температуры достигли рекордных уровней в многочисленных районах Берлина и Бранденбурга.
Федеральные земли Германии

Котбус зафиксировал самую высокую температуру в Германии - 35,5 градуса по Цельсию

К концу месяца температура вновь растет, в основном в Бранденбурге. Берлин также испытывает сильную жару.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возможное расширение ограничений на распитие алкоголя несовершеннолетними в Германии
Здоровье

Понимание логики и изучение правил, применяемых нашими соседями.

Ведутся дискуссии о том, должны ли алкогольные напитки в Германии быть доступны только лицам старше 18 лет для покупки. Эти пункты служат основой для этих продолжающихся дебатов:

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Проявляет неожиданную чувствительность.
Общество

Проявляет неожиданную чувствительность.

На Венецианском кинофестивале актриса Анджелина Джоли раскрывает свою эмоциональную сторону на пресс-конференции, посвященной ее последнему проекту, озаглавленному 'Мария'.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно