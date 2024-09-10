- "Франкфуртер Чайби" готовится к началу операций - возникают опасения по поводу Мармуша

Неожиданно, не попав в состав алжирской национальной сборной, Фарэс Шаиби получил шанс восстановиться от травм в более расслабленном темпе. Тем не менее, игрок "Айнтрахта" Франкфурт почувствовал некоторое разочарование. "Сборная - это часть меня. Это личное. Не знаю, почему меня не выбрали на этот раз. Но это мне на пользу. Я полностью готов к предстоящим матчам", - сказал он на пресс-конференции.

После успешного первого сезона в Бундеслиге, 21-летний игрок планирует двигаться вперед с "Айнтрахтом" в этом году. "У меня большие ожидания от своей игры. Я хочу сыграть как можно больше матчей, набрать как можно больше игрового времени, забить больше голов и сделать больше голевых передач. Я хочу больше влиять на игру команды", - заявил он.

Вопросы о Мармуше

После адаптации к новой обстановке, он теперь чувствует себя полностью комфортно в городе и клубе. "Адаптироваться за границей впервые - нелегко; это заняло некоторое время. Теперь я настроен на лучший сезон на поле", - сказал алжирец. Его товарищ по команде Омар Мармуш сыграл значительную роль в его адаптации. Он как старший брат. "Рада, что он остался. Мы проводим много времени вместе; у нас уникальная связь", - сказал Шаиби.

Они оба хотят продемонстрировать это в субботу (15:15/Sky) против "Вольфсбурга". Однако, участие Мармуша под вопросом. Нападающий вернулся раньше из национальной сборной Египта из-за травмы. Тем не менее, "Айнтрахт" дал надежду. После тщательного медицинского обследования, 25-летнему игроку запланированы индивидуальные тренировки.

Омар Мармуш, игрок "Айнтрахта" Франкфурт, сыграл значительную роль в адаптации Фарэса Шаиби к новой обстановке. Шаиби считает Мармуша старшим братом, и они проводят много времени вместе, делясь уникальной связью.

Несмотря на раннее возвращение из национальной сборной Египта из-за травмы, медицинская команда "Айнтрахта" Франкфурт запланировала индивидуальные тренировки для Омара Мармуша, прежде чем он сможет присоединиться к обычным тренировкам команды.

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