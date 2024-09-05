- Франкфурт рассматривает идею создания перспективного зоопарка.

Франкфуртский любимый зоопарк уже давно здесь, и его возраст начинает давать о себе знать. Город уже некоторое время намекает на планы по обновлению этого городского оазиса, расположенного в самом сердце города. Команда объявила о своих намерениях провести масштабную реконструкцию территории зоопарка.

Как сообщила ответственный чиновник Ина Хартвиг (СДПГ), цель состоит в том, чтобы гарантировать выживание зоопарка в будущем, создать благоприятные условия обитания для животных и предоставить посетителям зоопарка возможность познакомиться с богатством и разнообразием природы. Хартвиг представит "Мастерплан Зоопарк" вместе с директором зоопарка Кристиной Гегер в 12:00 в четверг.

"Мастерплан Зоопарк", как сообщили Ина Хартвиг и директор зоопарка Кристина Гегер, направлен на преобразование Франкфуртского любимого зоопарка, стремясь гарантировать его существование для будущих поколений. Еще одной ключевой целью реконструкции является создание среды, способствующей благополучию животных и побуждающей посетителей ценить сложность и разнообразие видов на Земле.

Читайте также: