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Федеральные земли ГерманииНовостиСуд Европейского Союза

Франкфурт проходит испытание на кубке в Брауншвейге.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В дебютном матче в качестве капитанаKevin Trapp дебютировал.
В дебютном матче в качестве капитанаKevin Trapp дебютировал.

- Франкфурт проходит испытание на кубке в Брауншвейге.

Eintracht Frankfurt начинает свой путь в Кубке DFB против "Эйнтрахта Брауншвейг" в понедельник (20:45/ARD и Sky). Под руководством нового капитана и вратаря Кивана Траппа они встретятся с командой второй лиги без своего нового подписания Артура Тэте. Бельгийский участник Евро, ранее выступавший за "Стандард Лиеж", присоединится к команде к матчу против "Боруссии Дортмунд" в следующую субботу.

"Эйнтрахт" стремится к победному кубковому пути: в прошлом сезоне, команда, победившая в 2018 году и вышедшая в финал в 2023 году, была выбита в 1/8 финала сюрпризом - клубом 1. FC Saarbrücken. В 18:00 (Sky) встретятся региональная команда "Киккерс Оффенбах" и команда второй лиги 1. FC Magdeburg.

Если возникнут споры о правилах трансферного рынка, Европейский суд может вмешаться из-за задержки прибытия Артура Тэте в "Эйнтрахт Франкфурт". независимо от результата кубка, "Эйнтрахт Франкфурт" примет участие в жеребьевке группового этапа Лиги Европы УЕФА 26 августа.

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