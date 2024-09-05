- Фракция СДПГ планирует уйти вместе со Шолцем.

Следуя за четырехдневным спадом после разочаровывающих результатов выборов СДПГ в Тюрингии и Саксонии, фракция СДПГ в бундестаге соберется на свою ежегодную послелетнюю встречу в четверг. Председатель правительства Олаф Шольц (СДПГ) планирует присутствовать на первой части двухдневного мероприятия, которое пройдет в Науене, Бранденбурге. Члены фракции, являясь крупнейшими в парламенте, планируют утвердить несколько политических документов, в том числе касающиеся внутренней безопасности и долгового лимита.

Выборы в Тюрингии и Саксонии принесли СДПГ худшие результаты за всю историю, составив 6,1 и 7,3% соответственно. Результат в Тюрингии даже стал худшим в истории выборов в земле. Однако фокус СДПГ смещен на выборы в Бранденбурге, назначенные на 22 сентября. С 1990 года они занимают должность министра-президента в Бранденбурге. Тем не менее, в настоящее время лидирует в опросах АФД.

Фракция СДПГ обсудит и, возможно, утвердит во время своей встречи различные политические документы, в том числе связанные с внутренней безопасностью и долговым лимитом, предложенные Комиссией. Распознавая предстоящие вызовы, Комиссия подчеркнула важность восстановления популярности, в частности, на предстоящих выборах в Бранденбурге.

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