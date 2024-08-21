- Фракция "Экологи" выступает за более строгую политику по финансовым реституциям

После критики со стороны Счетной палаты "Зеленые" выступают за ужесточение правил в отношении восстановления финансовых средств от парламентских фракций. Они предлагают, чтобы Президент Ландтага имел четкие правовые полномочия для изъятия средств, неправомерно использованных фракциями, и существовал правовой механизм для разрешения разногласий. Фракция "Зеленых" заявила: "Для нас крайне важно установить ясность tanto в процессе, как и в публичной коммуникации".

Счетная палата в Саксонии-Анхальт обвинила несколько парламентских групп в неправомерном использовании финансовых средств в период с 2012 по 2016 год, при этом около 100 000 евро все еще не возвращены. Обвинения включают использование средств на партийную агитацию, несанкционированное использование транспортных средств и чрезмерные расходы на развлечения.

Счетная палата возлагает ответственность за возврат этих средств на Президента Ландтага Гуннара Шелленбергера (ХДС), но он утверждает, что нет действующего права на возврат.

Подобно "Зеленым", они призывают к проведению своевременных проверок. Они предлагают, чтобы график проверок Счетной палаты совпадал с ежегодными проверками компаний, которые проводятся в конце года. Текущий процесс, при котором проверки могут задерживаться более чем на десять лет, считается иррациональным.

Партия "Зеленых" предлагает, чтобы Президент Ландтага Гуннар Шелленбергер имел четкие правовые полномочия для возврата неправомерно использованных средств, согласно обвинению Счетной палаты против нескольких парламентских групп. Чтобы повысить прозрачность и эффективность, "Зеленые" предлагают, чтобы график проверок Счетной палаты совпадал с ежегодными проверками компаний.

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