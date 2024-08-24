- Фрайбург выступает за то, чтобы Штутгарт начал соревновательный сезон

Фрайбург против Штутгарта: Первая встреча в Бундеслиге устанавливает сцену для жаркого местного противостояния между SC Фрайбург и VfB Штутгарт. Вторая команда по рейтингу сталкивается с проблемами состава перед субботним матчем (15:15/Sky). В Фрайбурге заканчивается эпоха Штреиха, и Юлиан Шустер берет на себя обязанности тренера после впечатляющей победы со счетом 4:0 в Кубке Германии над VfL Оскенабрюк.

Хоффенхайм может столкнуться с беспорядками среди фанатов перед своим дебютом в лиге. Возможны демонстрации фанатов во время их матча против только что вышедшего в лигу Хольштайн Киля в субботу (15:15/Sky).

1. FC Хайденхайм, после успешного дебюта в Лиге Европы, встречается с FC Санкт-Паули в выездном матче. Трое суток после захватывающей победы со счетом 2:1 в плей-офф Лиги конференций над BK Хаккен, команда из Остальб заканчивает выходные в Бундеслиге на стадионе Миллернтор в воскресенье (17:30/DAZN).

Несмотря на то, что они из разных клубов, оба, SC Фрайбург и VfB Штутгарт, имеют сильную региональную связь. С уходом Штреиха и приходом Шустера в качестве тренера в Фрайбург, tensions между двумя швабскими командами могут усилиться в предстоящем матче.

Швабский регион всегда был рассадником футбольного таланта, и как Фрайбург, так и Штутгарт показывают отличные результаты в Бундеслиге в этом сезоне.

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