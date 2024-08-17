- Фрайбург и дебютная "Хайденхайм" начинают свое путешествие в турнире DFB-Pokal.

Бывший полузащитник-звезда Юлиан Шустер возглавляет команду Бундеслиги SC Freiburg в матче против VfL Osnabrück в DFB-Pokal (15:30 CET/Sky). Это первый раз за более чем полтора десятка лет, когда кто-то, кроме Кристиана Штрейха, ведет Фрайбург в официальном матче. "Оснабрюк" вылетел из 2-й Бундеслиги и потерпел поражения в обоих матчах этого сезона в 3-й лиге.

С другой стороны, 1. FC Heidenheim сыграет с командой Региональной лиги FC Villingen в первом раунде DFB-Pokal. В это же время команда Oberliga VfR Aalen примет 2-й Бундеслиги FC Schalke 04. Оба матча начнутся в 15:30 CET.

Команда SC Freiburg под руководством нового тренера Юлиана Шустера перейдет через мост, чтобы встретиться с VfL Osnabrück в матче DFB-Pokal. После вылета в 3-ю лигу, "Оснабрюк" еще не выиграл ни одного матча в этом сезоне, потерпев поражения в обоих стартовых матчах.

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