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Форум по обсуждению договоренностей в сфере автобусной эксклюзивной перевозки

Похожие дискуссии длятся уже несколько месяцев. По мере приближения нового академического года, через неделю уже, проблема общественного транспорта вновь волнует многие семьи. Не предвидится ли новой забастовки?

 and  Carmen Simpson
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Переговоры, продолжающиеся месяцами, продолжаются. При приближении нового академического года,...
Переговоры, продолжающиеся месяцами, продолжаются. При приближении нового академического года, который начнется на следующей неделе, вопрос общественного транспорта вновь становится актуальным для многих семей. Возобновятся ли простоях работы?

- Форум по обсуждению договоренностей в сфере автобусной эксклюзивной перевозки

Разговоры о достижении соглашения в споре о зарплатах в частном секторе автобусных перевозок в Рейнланд-Пфальце вовлекают работодателей, Verdi и государство, собравшихся за одним столом. Дискуссии, проходившие в Министерстве мобильности в Майнце, в основном вращались вокруг результатов посредничества и, в частности, общественного транспортного индекса (ÖPNV-Index) в штате. Этот индекс призван облегчить растущие затраты для отрасли, которая также занимается перевозками учащихся в значительных частях Рейнланд-Пфальца для местных властей.

Результаты посредничества

Новый договор должен быть введен rétroактивно с 1 января 2024 года и действовать до конца 2026 года для более чем 4000 сотрудников. Водители автобусов получат единовременную выплату в размере 2000 евро в 2024 году и общую компенсацию за инфляцию в размере 1500 евро. Это будет сопровождаться увеличением заработной платы на 5% с 1 января 2025 года, еще на 5% с 1 января 2026 года и еще на 5% с 1 октября 2026 года. Увеличение заработной платы также согласовано для сотрудников мастерских и администрации.

Поддержка комиссий по тарифам

Две комиссии по тарифам уже поддержали это предложение, вытекающее из процесса посредничества, как объявил переговорщик Verdi Marko Bärschneider. Однако окончательный подписанный договор еще не заключен. Уровень и дизайн ÖPNV-Index являются критическими факторами в этом процессе. Bärschneider остается оптимистичным в отношении достижения соглашения в ходе переговоров за столом.

Verdi: Индекс не является полной страховкой

"Тем не менее, индекс не может служить полной страховкой для работодателей", - предостерег Bärschneider от нереалистичных ожиданий. Этот инструмент, используемый в других федеральных землях, в основном предназначен для смягчения exceptional burdens. Heiko Nagel, генеральный директор Ассоциации ассоциаций работодателей транспортной промышленности Рейнланд-Пфальца (VAV), неоднократно подчеркивал во время спора о зарплате, что без ÖPNV-Index средний рост затрат на заработную плату составит примерно 2,5% для сотрудников.

Продолжаются забастовки

ÖPNV должен вступить в силу с начала следующего года и охватить новые контракты, включая стандартный прогноз транспортных услуг. В других федеральных землях он включает цены на энергию, техническое обслуживание автомобилей и затраты на оплату труда персонала. Государство обязалось ввести ÖPNV-Index, но не участвовало в переговорах. Переговоры между работодателями и профсоюзом неоднократно прерывались протестами и забастовками.

Посреднический результат включает новый договор с работодателями, который будет выгоден более чем 4000 сотрудникам в частном секторе автобусных перевозок. Несмотря на предостережения Verdi, ÖPNV-Index не предназначен для того, чтобы служить полной страховкой для работодателей, а скорее является инструментом для смягчения exceptional burdens.

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