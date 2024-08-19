- Форум по обсуждению договоренностей в сфере автобусной эксклюзивной перевозки

Разговоры о достижении соглашения в споре о зарплатах в частном секторе автобусных перевозок в Рейнланд-Пфальце вовлекают работодателей, Verdi и государство, собравшихся за одним столом. Дискуссии, проходившие в Министерстве мобильности в Майнце, в основном вращались вокруг результатов посредничества и, в частности, общественного транспортного индекса (ÖPNV-Index) в штате. Этот индекс призван облегчить растущие затраты для отрасли, которая также занимается перевозками учащихся в значительных частях Рейнланд-Пфальца для местных властей.

Результаты посредничества

Новый договор должен быть введен rétroактивно с 1 января 2024 года и действовать до конца 2026 года для более чем 4000 сотрудников. Водители автобусов получат единовременную выплату в размере 2000 евро в 2024 году и общую компенсацию за инфляцию в размере 1500 евро. Это будет сопровождаться увеличением заработной платы на 5% с 1 января 2025 года, еще на 5% с 1 января 2026 года и еще на 5% с 1 октября 2026 года. Увеличение заработной платы также согласовано для сотрудников мастерских и администрации.

Поддержка комиссий по тарифам

Две комиссии по тарифам уже поддержали это предложение, вытекающее из процесса посредничества, как объявил переговорщик Verdi Marko Bärschneider. Однако окончательный подписанный договор еще не заключен. Уровень и дизайн ÖPNV-Index являются критическими факторами в этом процессе. Bärschneider остается оптимистичным в отношении достижения соглашения в ходе переговоров за столом.

Verdi: Индекс не является полной страховкой

"Тем не менее, индекс не может служить полной страховкой для работодателей", - предостерег Bärschneider от нереалистичных ожиданий. Этот инструмент, используемый в других федеральных землях, в основном предназначен для смягчения exceptional burdens. Heiko Nagel, генеральный директор Ассоциации ассоциаций работодателей транспортной промышленности Рейнланд-Пфальца (VAV), неоднократно подчеркивал во время спора о зарплате, что без ÖPNV-Index средний рост затрат на заработную плату составит примерно 2,5% для сотрудников.

Продолжаются забастовки

ÖPNV должен вступить в силу с начала следующего года и охватить новые контракты, включая стандартный прогноз транспортных услуг. В других федеральных землях он включает цены на энергию, техническое обслуживание автомобилей и затраты на оплату труда персонала. Государство обязалось ввести ÖPNV-Index, но не участвовало в переговорах. Переговоры между работодателями и профсоюзом неоднократно прерывались протестами и забастовками.

Посреднический результат включает новый договор с работодателями, который будет выгоден более чем 4000 сотрудникам в частном секторе автобусных перевозок. Несмотря на предостережения Verdi, ÖPNV-Index не предназначен для того, чтобы служить полной страховкой для работодателей, а скорее является инструментом для смягчения exceptional burdens.

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