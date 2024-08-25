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СпортНовостиСмешанные боевые искусства

Формула триумфа включает в себя отрывок от Бэтмена и отрывок от "Истории игрушек".

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут
Макс Хорзер праздновал свою последнюю победу в сопровождении талисмана ассоциации MMA, Октогон.
Макс Хорзер праздновал свою последнюю победу в сопровождении талисмана ассоциации MMA, Октогон.

Формула триумфа включает в себя отрывок от Бэтмена и отрывок от "Истории игрушек".

События по смешанным боевым искусствам (MMA) в Германии обладают высокой развлекательной ценностью. Перед боями царит изобилие словесной агитации, а после поединков противники демонстрируют взаимное уважение. Макс Хольцер, немецкий боец MMA, сознательно развлекает фанатов своим уникальным стилем tanto в ринге, сколько за его пределами.

MMA продолжает набирать популярность среди немецкой молодежи, и бойцы, подобные Максу Хольцеру, обретают новые карьерные горизонты. В возрасте всего 22 лет Хольцер может похвастаться впечатляющей непобежденной профессиональной записью, выиграв все восемь своих боев. Стремясь сохранить эту серию, Хольцер планирует выступить на Oktagon 60 7 сентября в Оберхаузене.

Хольцер уделяет большое внимание шоуменству вне клетки, будь то общение с фанатами в социальных сетях или перед полной ареной. Чтобы обострить соперничество, он однажды отправил бутылку с вызовом противнику, предлагая "Бояться меня? Да/Нет/Возможно". Регулярно он выбирает эффектные входы, от Бэтмена до База Лайтгера из "Истории игрушек". Он объяснил свой выбор костюма ntv.de, признавшись: "Я основываюсь на моих оппонентах. Мой оппонент Кори Фрай выглядел как Пост Малон, так что я вошел как Баз Лайтгера. Мой последний оппонент, Ээмил Курхели, имел что-то от Супермена, так что я вошел как Бэтмен". Оба случая закончились доминирующими победами нокаутом.

Самореклама теперь является неотъемлемой частью работы бойца MMA, по словам Хольцера. "Но у этого есть свои границы. Поединки не должны превращаться в цирковые представления; сам спорт должен оставаться в фокусе".

Принятие необычного

Необычный подход Хольцера отличает его от других конкурентов. "Оппоненты часто не знают о стратегиях, которые я использую, потому что я сам не знаю", - признался он. Хотя он готовится к оппонентам, он стремится сохранить открытый ум. Он объяснил: "В боях вещи редко развиваются так, как запланировано. Конечно, есть план, но я всегда готов полностью его изменить. Непредсказуемость важна в MMA".

За последние четыре года Хольцер претерпел значительные изменения. "Я не живу день за днем, как другие моего возраста. Моя жизнь и свободное время в основном вращаются вокруг спорта. Это стало образом жизни". Посвящение Хольцера принесло ему финансовую выгоду; он теперь полностью зарабатывает на жизнь спортом. Несмотря на свою непобежденную запись, Хольцер еще не ставит перед собой амбициозные цели. "В MMA трудно ставить амбициозные цели. Но, конечно, я хочу расширить свою серию побед".

Легат в поле зрения

Хольцер, однако, имеет одну конкретную цель: сразиться с Торстеном Легатом, известным своими появлениями в Dschungelcamp и футбольной карьерой. "Я действительно хочу сразиться с ним. Я не знаю много о его телевизионных выступлениях или футбольных достижениях. Он был запланирован на участие в немецком событии, но в конечном итоге не появился после произнесения мотивационных фраз. Я здесь, чтобы держать Торстена Легата ответственным. Возраст его не защитит".

Прежде чем встретиться с Торстеном Легатом, Хользер первым делом встретится с польским конкурентом Паскалем Хинтценом во время Oktagon 60. Оба бойца преуспевают в наземном бою, но Хользер уверен в своих всесторонних способностях. "Вероятнее всего, я нокаутирую его, а не побеждаю через прием".

Хинтцен выступает под ринг-именем "Daywalker", отсылка к серии фильмов "Вампир" "Клинок". Хользер не планирует входить на арену с чесноком вокруг шеи. "У меня есть что-то гораздо лучше запланировано. Но это не имеет ничего общего с противником. Я не могу раскрыть больше подробностей в данный момент". Хользер часто просит разрешения на такие появления у промоутера, так как они обычно запрещены. "Но я думаю, что у меня теперь есть свободный пропуск".

Смешанные боевые искусства (MMA) стали прибыльным путем карьеры для молодых спортсменов, подобных Максу Хольцеру, который сохранил впечатляющую непобежденную запись в восьми профессиональных боях. Самореклама теперь является неотъемлемой частью работы бойца MMA, и Хольцер использует свой уникальный стиль и внутри, и за пределами клетки, чтобы выделиться среди своих конкурентов.

Бой Хольцера против Паскаля Хинтцена на Oktagon 60 в Оберхаузене 7 сентября станет еще одной возможностью для него развлечь фанатов своим необычным подходом и эффектными входами. Несмотря на их общую сосредоточенность на наземном бою, Хользер уверен в своих шансах на победу нокаутом.

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