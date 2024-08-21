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Ford сокращает производство значительных электромобилей

Традиционно, ведущие автомобильные компании вкладывали значительные суммы, чтобы бросить вызов доминанте Tesla. Тем не менее, сниженный интерес к электромобилям сейчас вынуждает Ford скорректировать свою тактику.

 and  Lauren Adams
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Форд в настоящее время сосредоточен на электрическом фургоне для грузоперевозок и среднеразмерном...
Форд в настоящее время сосредоточен на электрическом фургоне для грузоперевозок и среднеразмерном пикапе, оба которых запланированы к выходу в 2027 году.

- Ford сокращает производство значительных электромобилей

Ford признает трудности на рынке электромобилей и отказывается от создания трехрядного SUV на батареях, что может обойтись им в $1.9 миллиарда (€1.7 миллиарда). Ранее запланированный на 2025 год выпуск был перенесен на 2027 год.

Сейчас сегмент электромобилей приносит Ford квартальные убытки, в то время как бензиновые двигатели и коммерческие автомобили остаются прибыльными. В последнее время возрос интерес к автомобилям с гибридными силовыми установками.

В результате Ford пересматривает свои расходы на электромобили, снижая их долю в годовом бюджете с 40% до 30%. Выпуск преемника крупного электрического пикапа F-150 Lightning теперь запланирован на 2027 год вместо 2025-го. При этом Ford стремится снизить затраты на батареи.

Приоритет отдан прибыльным электрическим фургонам

По словам главного финансового директора Джона Лоулэра, все новые модели должны приносить прибыль в первый год. Приоритет отдан электрическому фургону, который начнет производство в 2026 году, и среднеразмерному пикапу, запланированному на 2027 год.

В период пандемии COVID-19 продажи электромобилей резко возросли, побудив крупных автопроизводителей вложить значительные средства в свои электрические подразделения. Однако спрос с тех пор значительно снизился, что сказалось даже на лидере рынка Tesla. Конкурент Ford General Motors также приостановил свои планы по расширению электромобилей.

Глава Ford Джим Фарли сказал, что он доволен большим электрическим SUV, но не может гарантировать его прибыльность. В то же время конкурент Tesla Lucid остается приверженным плану по выпуску такого автомобиля, с первым клиентом, ожидающим получение Lucid Gravity SUV к концу этого года, как заявил CEO Питер Роулинсон в техническом блоге "The Verge". Роулинсон считает, что спад на рынке электромобилей временный и критикует фокус на гибридных силовых установках как "тупик". Lucid терпит большие убытки со своим первым автомобилем, получая финансовую поддержку в миллиарды долларов от Саудовской Аравии.

Несмотря на решение Ford отложить производство батарейного SUV, спрос на электромобили с гибридными силовыми установками растет. Чтобы воспользоваться этим, Ford концентрируется на прибыльных электрических фургонах и пикапах, таких как запланированный на 2026 год электрический фургон и среднеразмерный пикап 2027 года.

Хотя Ford столкнулся с трудностями на рынке электромобилей, другие крупные автопроизводители, такие как General Motors, также скорректировали свои планы, что указывает на сдвиг фокуса в сторону прибыльных электромобилей.

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