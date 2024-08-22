Ford испытывает значительные финансовые потери в своем секторе электрических внедорожников, что приводит к значительным сокращениям в этом отделе.

Форд уступает замедлению роста рынка электромобилей для некоторых брендов и моделей, что приводит к отказу от запуска запланированного электрического внедорожника. Это решение обойдется Форду примерно в $1,9 миллиарда (€1,7 миллиарда). Изначально запланированный к выпуску в 2025 году, внедорожник был перенесен на 2027 год, но Форд в итоге отказался от его производства из-за убытков в своем электрическом подразделении. В то же время, традиционные модели с внутренним сгоранием и коммерческие автомобили продолжают приносить прибыль. Основной спрос приходится на гибридные автомобили.

В ответ Форд пересматривает свои расходы на электромобили, планируя снизить их долю в годовом бюджете с 40% до 30%. Выпуск преемника крупного электрического пикапа F-150 Lightning был перенесен на конец 2027 года, ранее запланированный на 2025 год. В течение этого периода Форд планирует снизить стоимость батарей и другие стратегии.

Теперь каждая новая модель должна приносить прибыль в течение первых 12 месяцев, согласно финансовому директору Джону Лоулеру. Фокус на электромобилях сместится на предстоящий фургон, запланированный к производству в 2026 году, и среднеразмерный пикап, запланированный на 2027 год.

В результате резкого роста продаж электромобилей, особенно лидера рынка Tesla, во время пандемии COVID-19, крупнейшие производители автомобилей вложили значительные средства в расширение своего бизнеса по производству электромобилей. Однако спрос с тех пор значительно снизился, даже затронув Tesla, и побудил конкурента Форда General Motors сократить свои планы по электромобилям.CEO Форда Джим Фарли заявил, что запланированный большой электрический внедорожник был очень востребован, но он не соответствовал требуемым стандартам прибыльности.

Решение Форда отказаться от электрического внедорожника в значительной степени связано с убытками в его электрическом подразделении, которые влияют на общую экономику компании. Несмотря на замедление роста рынка электромобилей, традиционные модели с внутренним сгоранием и коммерческие автомобили продолжают вносить положительный вклад в экономику Форда.

Читайте также: