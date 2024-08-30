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Фондовый рынок сохранил силу в течение выходных.

Индекс потребительских цен переживает рост на 2,5%.

 and  Lauren Adams
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Фондовый рынок сохранил силу в течение выходных.

Последние данные индекса потребительских цен (CPI) в США повышают оптимизм Уолл-стрит в отношении повышения ставок ФРС в сентябре. Аналитики рынка прогнозируют снижение на 0,5%. Индексы завершили неделю положительно.

Рынки Уолл-стрит завершили неделю с ростом. После осторожной сессии торгов индексы резко выросли в конце дня. Индекс Доу-Джонса вырос на 0,6% и достиг 41 563 пунктов. S&P-500 вырос на 1%, а Nasdaq Composite - на 1,1%. В целом, 1787 (в четверг: 1909) акций выросли, 1017 (858) упали, а 65 (97) остались без изменений. В понедельник торговля не будет проводиться из-за "Дня труда" в США.

Основной темой недели стали новые данные об инфляции в США, которые в основном совпали с прогнозами. Предпочтительный индекс цен ПЦП ФРС для расходов потребителей, измеряющий инфляцию, вырос на 2,5% в годовом исчислении в июле, как и в июне. Ожидаемая инфляция составляла 2%. Он вырос на 0,2% (0,1%) в месячном исчислении. В базовой ставке, исключая пищевые и энергетические элементы, индекс вырос на 2,5% (2,6%) в годовом исчислении и на 0,2% (0,2%) в месячном исчислении. Экономисты прогнозировали ставки 2,7 и 0,2%. Расходы потребителей США умеренно выросли. Было зафиксировано увеличение доходов на 0,3%. Экономисты ожидали роста на 0,2%.

Рынки отреагировали на данные в целом сдержанно.Nigel Green из финансовой компании deVere заявил, что данные ПЦП указывают на стабильный приток дефляции. Он проанализировал июльское развитие и признал, что решение о снижении на 25 или даже 50 базисных пунктов будет принято только с учетом данных о занятости в США на следующей неделе. Индекс делового оптимизма в районе Чикаго в августе улучшился больше, чем ожидалось. Индекс потребительской уверенности Университета Мичигана также улучшился в августе.

Доллар растет после данных - Цены на нефть падают

На валютном рынке доллар укрепился после статистики. Долларовый индекс вырос на 0,3%. Аналитик Swissquote Bank Ipek Ozkardeskaya заявила, что "голубиные" члены ФРС, поддерживающие снижение процентных ставок, больше сосредоточены на данных о занятости, чем на статистике инфляции. Сильные данные о занятости в следующую неделю могут привести к значительному сдвигу, добавила она.

Цены на нефть резко упали. Цены на сорта WTI и Brent упали до 3,1%. Согласно сообщениям, ОПЕК и ее союзники планируют начать поэтапное сокращение production cuts в октябре. Причиной этого является снижение производства в Ливии и ожидаемое начало снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в сентябре.

На рынке облигаций доходности продолжили рост после данных об инфляции. Доходность по десятилетним облигациям выросла на 5,6 базисных пункта до 3,92%. Цена на золото частично вернула свои предыдущие суточные gains. Участники рынка связывают это с фиксацией прибыли. Цена унции золота упала на 0,7%.

Dell растет из-за результатов - Intel видит существенный рост

Dell Technologies отчиталась о более высоких доходах и прибылях во втором квартале благодаря росту спроса на серверы, используемые для искусственного интеллекта. Акции выросли на 4,4%. Intel (+9,6%) может пережить стратегические изменения и сокращение расходов. Американский производитель чипов изучает различные бизнес-альтернативы перед сентябрьским советом директоров, сообщает Bloomberg News со ссылкой на анонимные источники. В том числе рассматривается возможность отмены планов по строительству новых заводов и разделения бизнеса по разработке и производству продуктов.

Cisco Systems (-0,3%) проиграла патентный спор и обязана выплатить $65,7 млн Палтталк Холдингу.

Goldman Sachs планирует уволить более 1300 сотрудников в рамках ежегодного процесса оценки производительности, чтобы избавиться от неэффективных сотрудников, сообщают осведомленные источники. Банк планирует сократить штат на 3-4%. Акции закрылись практически без изменений.

Lululemon Athletica (-0,2%) сталкивается со замедлением бизнеса. Производитель спортивной одежды снизил свой прогноз на весь год. Однако компания превзошла ожидания по прибыли во втором квартале. Акции Marvell Technology взлетели на 9,2%. Производитель хранилищ, телекоммуникационных и полупроводниковых продуктов представил обнадеживающий прогноз на текущий квартал.

Для получения более подробной информации о сегодняшних движениях на рынке, нажмите здесь.

В свете стабильности инфляции в США дискуссии о создании Экономического и валютного союза между ЕС и США были возрождены. Некоторые аналитики рынка argue, что более интегрированная экономическая система могла бы помочь стабилизировать глобальные тренды инфляции.

В свете текущей экономической ситуации и сильной динамики американских индексов некоторые инвесторы спекулируют о потенциальных преимуществах Экономического и валютного союза между ЕС и США, ссылаясь на возможность более предсказуемых монетарных и фискальных политик.

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