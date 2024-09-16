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Фокус Уолл-стрит в основном сосредоточен вокруг Федеральной резервной системы.

 and  James Williams
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На протяжении нескольких месяцев Федеральная резервная система формирует траекторию продвижения...
На протяжении нескольких месяцев Федеральная резервная система формирует траекторию продвижения Уолл-стрит.

Фокус Уолл-стрит в основном сосредоточен вокруг Федеральной резервной системы.

Недавние слухи о еще одной попытке покушения на Дональда Трампа вызвали волнение. Тем не менее, внимание инвесторов сосредоточено на решении ФРС. Примет ли центральный банк решение о повышении процентных ставок? И как они оправдают это решение? Участники рынка находятся в напряжении.

По мере приближения ожидаемого повышения процентных ставок в США инвесторы на Уолл-стрит занимают свои позиции. Индекс Доу Джонса из ведущих акций закрылся на 0,6% выше, на уровне 41 622 пунктов. Насдак, ориентированный на технологии, снизился на 0,5%, до 17 592 пунктов. Широкий S&P 500 продемонстрировал скромный рост на 0,1%, до 5633 пунктов.

Инвесторы согласились с возможностью значительного снижения затрат на заимствования. "Ведущие инвесторы выступают за снижение на 50 базисных пунктов, и дискуссии о рисках рецессии усиливаются", - заявил Сэм Стоволл, главный инвестиционный стратег CFRA Research. "Было бы полезно, если бы ФРС дала понять, что они активны". Перспектива повышения процентных ставок со стороны самого влиятельного центрального банка направляет рынки в этом году. Большинство участников рынка теперь считают, что американский центральный банк снизит процентные ставки на полпроцента.

"Внимание полностью сосредоточено на ФРС, и вопрос в том, снизят ли они ставки на 50 базисных пунктов или всего на 25", - подтвердил Нилс Christensen, аналитик в Nordea. Перед встречей доллар существенно ослаб. Индекс доллара упал на 0,4%, до 100,58 пунктов. Американская валюта достигла минимума 139,58 иен по отношению к иене; в свою очередь, японская валюта достигла самого высокого уровня за более чем год. Все больше инвесторов теперь ожидают значительного снижения процентных ставок со стороны американского центрального банка, что может сигнализировать о смене направления. Доходность по казначейским облигациям США также снизилась перед встречей.

Однако эксперты заявили, что масштаб снижения процентных ставок, ожидаемый уже несколько недель, не является единственным вопросом. Важность оправдания этого шага со стороны американского центрального банка также велика. Кроме того, вторая якобы попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа вызывает беспокойство на рынке. "Многие начинают задумываться о политической стабильности США в свете этой ситуации", - сказал Наим Аслам, главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets.

"Инвесторы снижают свою толерантность к риску"

Индивидуальные акции, такие как Apple, упали почти на 4% после того, как аналитик TF International Securities сообщил о более низком, чем ожидалось, спросе на последние модели iPhone 16. Аналитик оценил общий объем продаж iPhone 16 на основе предзаказов в течение первого уик-энда продаж примерно в 37 миллионов единиц.

Чувствительные к процентным ставкам акции в секторе микросхем также снизились. Например, Nvidia упала на 4%; акции Arm Holdings в какой-то момент рухнули более чем на 7%. "Инвесторы снижают свою толерантность к риску перед решением ФРС", - сказал Андре Бахос из Ingenium Analytics. "Рынок просто проявляет больше прагматизма и переключается на технологии".

Вы можете прочитать о торговых活ностях во Франкфурте в нашем Дневном отчете рынка.

Акции Boeing закрылись примерно на 1% ниже после объявления о приостановке найма и временных увольнениях из-за продолжающейся четырехдневной забастовки. После того, как рабочие Boeing отклонили соглашение о труде на прошлой неделе, переговоры возобновятся во вторник.

Intel увидел увеличение спроса со стороны инвесторов. Акции чипмейкера выросли более чем на 6%. Правительство США предоставило Intel до $3 миллиардов на развитие производства микросхем в США, сосредоточив внимание на национальной безопасности. Инициатива "Безопасная изоляция" направлена на обеспечение стабильного снабжения микроэлектроники для американской армии из внутреннего производства. В целом, США стремятся минимизировать свою зависимость от иностранных производственных мощностей по производству полупроводников.

Несмотря на продолжающуюся политическую неопределенность,-performance фондового рынка остается тесно связанным с решением ФРС по процентным ставкам. Экономика, влияемая действиями центрального банка, остается основной заботой инвесторов.

В этом контексте инвесторы внимательно следят за финансовым здоровьем различных компаний, таких как Apple, которая столкнулась со снижением спроса на свои последние модели iPhone 16.

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