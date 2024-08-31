- "Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

На пути к следующему испытанию после победы в Суперкубке, команда по гандболу Бундеслиги "Фючсе Берлин" встречает своего соперника по лиге во втором раунде Кубка DHB. Теннисист-ветеран Тимо Бolls определил "Фришауф Гёппинген" как оппонента Берлина, который ранее победил чемпионов SC Магдебург со счетом 32-30 в Дюссельдорфе. Матч между этими двумя командами состоится в Берлине с 1 по 3 октября.

Команды Бундеслиги получили перерыв в первом раунде, поэтому второй раунд сосредоточен на получении места в четвертьфинале. Турнир Final4 пройдет в Кёльне 12 и 13 апреля 2025 года.

Команда по гандболу "Фючсе Берлин" столкнется с еще одним испытанием в Бундеслиге, когда они встретятся с другим соперником по лиге в Кубке DHB. Несмотря на сложных оппонентов, таких как чемпионы SC Магдебург, Берлин продемонстрировал стойкость, недавно обыграв их в Дюссельдорфе.

Читайте также: