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"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
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После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.

- "Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

На пути к следующему испытанию после победы в Суперкубке, команда по гандболу Бундеслиги "Фючсе Берлин" встречает своего соперника по лиге во втором раунде Кубка DHB. Теннисист-ветеран Тимо Бolls определил "Фришауф Гёппинген" как оппонента Берлина, который ранее победил чемпионов SC Магдебург со счетом 32-30 в Дюссельдорфе. Матч между этими двумя командами состоится в Берлине с 1 по 3 октября.

Команды Бундеслиги получили перерыв в первом раунде, поэтому второй раунд сосредоточен на получении места в четвертьфинале. Турнир Final4 пройдет в Кёльне 12 и 13 апреля 2025 года.

Команда по гандболу "Фючсе Берлин" столкнется с еще одним испытанием в Бундеслиге, когда они встретятся с другим соперником по лиге в Кубке DHB. Несмотря на сложных оппонентов, таких как чемпионы SC Магдебург, Берлин продемонстрировал стойкость, недавно обыграв их в Дюссельдорфе.

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