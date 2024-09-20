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Флоренс Пью завершила свой период без привязанностей.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут

Флоренс Пью завершила свой период без привязанностей.

Флоренс Пью снова в серьезных отношениях, как она призналась в интервью. После двухлетнего одиночества после расставания с Захом Брэффом в 2022 году актриса предпочла не раскрывать личность своего нового партнера. В интервью британскому Vogue она призналась в отношениях, просто ответив "да". Ходили слухи о связи с актером "Пикников по Банни" Финном Коулом, но ничего официального не подтверждено.

"Я верю в то, что если магия существует, то это любовь", - сказала Пью, говоря о своих чувствах. "Я человек, который наслаждается любовью", - добавила она, сказав, что они все еще исследуют свою связь. Она не спешит давать названия их отношениям.

Эмоциональные американские горки не идеальны

По словам Пью, влюбляться с головой - не конечная цель в отношениях. Она признает, что влюбленность приносит большую радость, но если это все, что составляет отношения, они не продлятся долго. Она хочет большего. Говоря о своем фильме "Мы живем во времени", она объяснила: "Я была в правильном месте своей жизни, чтобы снять этот фильм, когда в прошлом году пережила сложные проблемы в отношениях, и я верю, что часть истории вращается вокруг того, чтобы не поддаваться пассивности или быть безнадежно увлеченным".

Она ясна в своих будущих планах. "Я хочу найти любовь и создать семью, и я хочу иметь детей", - призналась она. У нее всегда было сильное желание иметь детей, и она представляет себе любящую, поддерживающую семейную среду с чувством принадлежности.

Публичная критика повлияла на расставание

Ее последнее публичное отношение было с Захом Брэффом. После трех лет вместе они объявили о расставании в 2022 году. Во время их отношений они подвергались критике из-за значительной разницы в возрасте. "Отношения, которые у меня были с Захом, были довольно частными, пока они не стали чем-то отрицательным, и я видела, какой вред они наносят ему, нам и нашим семьям", - сказала Пью.

Она решила защитить своего партнера и заговорить из-за общественного дискурса. Пью опубликовала видео в Instagram в апреле 2020 года, адресованное критикам, выразив мнение, что неправильно говорить плохо о ком-то, кого она ценит. Несмотря на их расставание, они остаются друзьями, как сказал Брэфф во время радиопроекта SiriusXM, что они все еще испытывают любовь друг к другу.

Несмотря на продолжающиеся слухи о ее отношениях с Финном Коулом из "Пикников по Банни", новый знаменитый парень Флоренс Пью остается неизвестным. Как и многие знаменитые пары, Пью ценит эмоциональное путешествие и рост в своих отношениях, избегая быстрых ярлыков и наслаждаясь исследованием любви.

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